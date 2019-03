Carlo Conti, a giugno scadrà il contratto con la RAI: ha già deciso cosa farà

Senza ombra di dubbio alcuno tra i presentatori più importanti di tutta la galassia della RAI va annoverato il bravissimo ed eccezionale Carlo Conti, che negli anni si è fatto apprezzare per la sua straordinaria abilità in conduzione e per la sua simpatia contagiosa. A giugno, però, scadrà il suo contratto con la RAI ed al momento non arrivano segnali relativi ad un possibile rinnovo. Proprio per questo motivo negli ultimi tempi si è vociferato di un suo possibile, ed eventualmente sorprendente, approdo a Mediaset.

Proprio a proposito di queste voci e di quello che sarà il suo futuro ha detto la sua lo stesso presentatore, chiarendo tutto su quello che sarà il suo destino dopo la scadenza del contratto.

Carlo Conti, cosa farà dopo la scadenza del contratto

Queste le sue parole: “Io a Mediaset? È fanta tv. Ho già sentito da parte di questa nuova dirigenza a tutti i livelli una grande stima nei miei confronti, per questo sono convinto che sarà abbastanza facile rinnovare e proseguire questo matrimonio che va avanti dal 1985”. Insomma, si aspetta di restare alla RAI e sarà un modo anche per omaggiare la memoria del suo grande amico Fabrizio Frizzi.