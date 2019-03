Nella puntata di oggi di Vieni da Me, 20 marzo 2019, Caterina Balivo ha avuto come ospite in studio Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk. Il presentatore si è prestato al gioco della cassettiere e sono state scoperte molte cose nascoste di lui, della sua vita e della sua carriera. Ma ad un certo punto Caterina Balivo fa uno scivolone con le parole che, da una battuta, potrebbe diventare una frase quasi pesante. Vediamo cosa è successo.

Leggi anche: Vieni da Me, Massimo Bernardini duro attacco a Laura Pausini

Vieni da Me, Caterina Balivo e Massimo Bernardini

Durante l’intervista a Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk, si è scoperto che nel passato del presentatore non c’è solo televisione, ma anche musica. Bernardini ha infatti avuto una band con cui ha girato l’Italia portando dei concerti di musica leggera, ma musicalmente complessa. Caterina Balivo ne fa così sentire uno spezzone, ma dopo poco interrompe la musica dicendo: “Va beh, non è niente di imperdibile” dichiara sorridente, ma Massimo Bernardini non ci sta e dichiara: “Ma che napoletana sei? Questo pezzo che stai ascoltando è una antica canzone folkloristica napoletana!”.

Vieni da Me, Caterina Balivo: “La tv mi ha rovinato”

Caterina Balivo si mette a ridere e quindi esclama: “La tv mi ha rovinato io guardavo Non è la Rai”, una sorta di mea culpa per non aver riconosciuto la canzone napoletana mandata in onda. Però queste parole se estrapolate dal contesto potrebbero essere interpretate male come una accusa alla televisione che ha distratto la Balivo dall’approfondire magari altre conoscenze come la musica. Ovviamente non era questa l’intenzione della conduttrice di Vieni da Me, che voleva solo sorridere insieme a Bernardini e colmare la sua gaffe! Del resto, da bambini quanti di noi preferivano ascoltare musica classica invece che guardare la televisione o i cartoni animati?

Per ulteriori news su Vieni da Me e Caterina Balivo–> clicca qui