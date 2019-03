Cosa vedere Stasera in Tv, mercoledì 20 marzo? Ecco una lista di tutti gli imperdibili ed interessantissimi programmi di questa sera. Buona visione.

Cosa vedere Stasera in tv, mercoledì 20 marzo. Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Per ulteriori informazioni su tutti i programmi di Cosa vedere Stasera in Tv, mercoledì 20 marzo –> clicca qui

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I soliti ignoti” (Game show)

23:00 – “Si accettano miracoli” (Film-commedia) Fulvio (Alessandro Siani) viene licenziato dalla multinazionale in cui lavora. Aggredisce il capo e per questo è condannato ai servizi sociali. Viene affidato, così, alla casa famiglia di suo fratello, Don Germano (Fabio De Luigi), che tra l’altro è in cattive acqua. Fulvio, così, inventa un miracolo per raccogliere fondi.

Fulvio (Alessandro Siani) viene licenziato dalla multinazionale in cui lavora. Aggredisce il capo e per questo è condannato ai servizi sociali. Viene affidato, così, alla casa famiglia di suo fratello, Don Germano (Fabio De Luigi), che tra l’altro è in cattive acqua. Fulvio, così, inventa un miracolo per raccogliere fondi. 23:45 – “Porta a Porta” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

20:30 – “Tg2” (Attualità)

21:20 – “La porta rossa 2” (Fiction) Durante l’interrogatorio, Jonas avverte la presenza di Leonardo (Lino Guanciale). Stella e Paoletto scoprono un legame tra l’omicidio di Rambelli e Brezigar. Nel frattempo, Leonardo si rende conto dei sentimenti di Vanessa per lui.

Durante l’interrogatorio, Jonas avverte la presenza di Leonardo (Lino Guanciale). Stella e Paoletto scoprono un legame tra l’omicidio di Rambelli e Brezigar. Nel frattempo, Leonardo si rende conto dei sentimenti di Vanessa per lui. 23:25 – “Io e lei” (Film-commedia)

Stasera su Rai 3:

20:00 – “Blob” (Attualità)

20:25 – “Nuovi eroi” (Documentario)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap)

21:15 – “Chi l’ha visto” (Attualità)

24:00 – “Tg3” (Attualità)

Stasera su Rete 4:

20:30 – “Stasera Italia” (Attualità)

21:25 – “The Italian Job” (Film-azione) Dopo aver messo a segno un colpo davvero milionario, Charlie (Mark Wahlber) viene tradito da un suo compagno, che a sua volte fugge con il malloppo. Con l’aiuto di Stella (Charlize Theron) rimette insieme la banda per recuperare il prezioso bottino.

Dopo aver messo a segno un colpo davvero milionario, Charlie (Mark Wahlber) viene tradito da un suo compagno, che a sua volte fugge con il malloppo. Con l’aiuto di Stella (Charlize Theron) rimette insieme la banda per recuperare il prezioso bottino. 23:40 – “Flags of our fathers” (Film-guerra)

Stasera su Canale 5:

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:20 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – “Live-Non è la D’Urso (Varietà) Il nuovo talk di Barbara D’Urso incentrato su approfondimenti esclusivi su L’Isola dei Famosi.

Il nuovo talk di Barbara D’Urso incentrato su approfondimenti esclusivi su L’Isola dei Famosi. 00:30 – “Tg 5” (Attualità)

Stasera su Italia 1: