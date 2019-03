Costanza Caracciolo confessa: “Ecco cosa è successo la prima notte insieme a Bobo Vieri”.

Costanza Caracciolo e Christina Vieri, per tutti Bobo, dal 18 novembre scorso sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Stella. Da quell’indimenticabile giorno certamente le vite dei due sono cambiate. Una stella è entrata nella loro quotidianità, illuminandola. L’ex velina bionda di Striscia la Notizia e l’ex bomber dell’Inter e della Nazionale italiana stanno insieme da un bel po’ di tempo oramai ed ogni giorno che passa il loro amore cresce sempre di più. Dai social infatti trapela quel sano sentimento che è tipico delle famiglie felici che non chiedono di più dalla vita di quel che già hanno. Sono questo Costanza Caracciolo e Bobo Vieri insieme alla piccola figlia Stella. “È stata dura, avendo come esempio te, trovare un uomo con cui costruire una famiglia, eppure ho trovato un super uomo, che riveste questo ruolo in maniera eccellente… vi amo immensamente papà e Christian Vieri”. Questo il messaggio di Costanza, rivolto al padre a al neo padre Christian, per la festa del papà.

Costanza Caracciol: il racconto della prima notte passata insieme a Bobo Vieri

Costanza Caracciolo è pazzamente innamorata della sua metà Christian Vieri, tanto da pubblicare, per la festa di San Valentino, sul suo profilo Instagram un video che raccoglie le immagini più romantiche insieme al suo Bobo. Nonostante oggi l’ex velina sia follemente innamorata di Vieri, tra i due, per stessa ammissione di Costanza, non c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine. A confermarlo è stata proprio la Caracciolo attraverso una intervista recente alla Gazzetta dello Sport. Nelle sue parole, la showgirl racconta anche della prima notte trascorsa insieme a Bobo.

Ecco cosa ha detto Costanza a Riguardo: “Non è stato un colpo di fulmine. Ci conosciamo da tanti anni, e l’avvicinamento è stato graduale. Mi sono messa con lui senza aspettative, e invece il tutto è stato finora molto più di quello che avrei mai sognato. Venne durante gli Internazionali di tennis, e gli proposi di fare un giro notturno per Roma. Credevo non accettasse, invece disse subito di sì. Non ci riconobbe nessuno, c’era poca gente in giro, facemmo mattino e fu tutto dolcissimo, davvero romantico. Lui fu romantico! Questa non l’avevo mai raccontata. Non ci furono baci, ma quella sera capii per la prima volta che mi stava cominciando a piacere seriamente. Ho conosciuto un uomo con la “u” maiuscola: parla poco e dimostra tanto. È stato per esempio fantastico subito dopo la nascita di Stella. Ero distrutta, a pezzi, dopo oltre due giorni e mezzo di induzione al parto mi sono ritrovata a dover affrontare un cesareo senza preavviso. Sono stati giorni parecchio duri. Non mi ha lasciata un attimo, ha fatto tutto lui per giorni con Stella, è stato magnifico. Non so proprio come avrei fatto senza Bobo”.

