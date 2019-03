Emma Marrone, messaggio commovente su Instagram: fan emozionati

Emma Marrone è ormai da tempo una delle rock star più apprezzate in Italia anche per il suo impegno sociale, oltre che per la sua straordinaria bellezza e le sue doti canore fuori dal comune. Sui social è sempre molto attiva, dal momento che utilizza questi strumenti per tenere sempre vivo il suo rapporto con i suoi fan a dir poco numerosi. In particolar modo su Instagram, dove molto spesso condivide sia post che storie.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima cantante Emma Marrone, una delle più amate in senso assoluto, e per essere sempre aggiornato sulla sua vita sia privata che professionale, allora CLICCA QUI!

Nella giornata di ieri, in occasione della festa del papà, ha condiviso un messaggio tanto breve quanto significativo, dal momento che ha reso un suo personale omaggio al suo “vecchio”. Ed i fan non potevano che apprezzare.

Per non perderti mai un post, una foto, una storia o un video che Emma Marrone condivide con tutti i suoi fan su Instagram, allora CLICCA QUI!

Emma Marrone, messaggio commovente per il papà

Nella foto che ha pubblicato, infatti, la si vede insieme al papà Rosario. Lui suona e lei, con tanto di microfono in mano, canta. Eloquente anche la didascalia, che recita: “Grazie, papà!” Insomma, visto questo quadretto non è difficile immaginare che possa essere stato lui ad avere iniziato la bellissima bionda alla musica. Di recente, poi, ha condiviso una foto di lei senza pantaloni che ha mandato in delirio i seguaci.