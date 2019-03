Grande Fratello 16: spuntano i nomi dei possibili nuovi concorrenti

Lunedì 8 aprile 2019 ritorna su Canale 5 il Grande Fratello 16: sono spuntati alcuni nomi dei possibili concorrenti della nuova edizione del GF.

L’8 aprile 2019 ritorna su Canale 5 con la sedicesima edizione il Grande Fratello: il reality show concentrato nella mega casa di Cinecittà. Alla conduzione ci sarà Barbara D’Urso, occupata contemporaneamente con Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Non è la D’Urso. Sarà affiancata dall’opinionista e cantante, Cristiano Malgioglio. Scopriamo chi potrebbero essere i nuovi concorrenti della casa più famosa in Italia.

Grande Fratello 16: ecco i possibili nuovi concorrenti

Grande Fratello 16 ritorna in tv e nelle case di tutti gli italiani, lunedì 8 aprile 2019. Il reality show è seguitissimo ed il pubblico è in attesa di conoscere chi saranno i protagonisti della mega casa di Cinecittà.

Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete, tra i concorrenti della nuova edizione del GF ci potrebbe essere la mamma di Giulia Salemi, Fariba, conosciuta già nel programma che ha visto protagonista la figlia, oggi fidanzata con Francesco Monte. Altri due volti noti che potrebbe partecipare al GF sono Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e Ivana Icardi, sorella del famoso capitano dell’Inter, Mauro. Altri nomi conosciuti che potrebbero rientrare nella lista dei partecipanti della casa sono Damilano Allotta, fidanzato di Giovanni Ciacci, la showgirl e figlia di Cristiano, Francesca de Andrè e Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli.

La conduzione è stata affidata a Barbara D’Urso, conduttrice e volto noto negli studi Mediaset: infatti proprio lei sarà impegnata anche nella conduzione di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

In attesa di avere la lista ufficiale dei concorrenti, ci auguriamo che questa nuova edizione sia bella e ricca di novità come ogni anno!

