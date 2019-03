Isola dei famosi, Soleil Sorge era fidanzata con un noto calciatore prima di Jeremias

Tra le protagoniste di questa edizione attualmente in corso dello show “L’isola dei famosi” non si può non annoverare Soleil Sorge. La bellissima ragazza, infatti, ha attirato su di sé i riflettori in particolar modo per il rapporto che ha creato con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e di Cecilia ed altro naufrago. I due si sono avvicinati moltissimo e sono stati più volte pizzicati in momenti di riservatezza, per così dire.

La cosa ha lasciato di stucco e sorpresi in molti, probabilmente tutti i telespettatori, ma la cosa deve essere stata ancora più sorprendente per una persona in particolare. E nello specifico per un calciatore che milita in Serie A. Si tratta di Alessio Romagnoli.

Secondo quanto riportato dal settimanale “Chi”, infatti, prima di arrivare sull’isola la ragazza era innamorata proprio del capitano del Milan Alessio Romagnoli. Il calciatore, inoltre, avrebbe scoperto di essere stato, di fatto, lasciato solo ed esclusivamente vedendola flirtare con Jeremias Rodriguez. Insomma, non proprio il modo ideale per venire a conoscenza di essere stati mollati. Al di là di questo, siamo sicuri che il ragazzo non si farà condizionare troppo da questa notizia e che continuerà a garantire il solito rendimento altissimo. Tra lei e Jeremias la cosa però sembra seria.