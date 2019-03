Jessica Melena sbotta su Instagram: la moglie di Immobile zittisce un hater che ha commentato la sua ultime foto.

È la bellissima moglie del bomber della Lazio Ciro Immobile. Jessica Melena è una delle wags più famose del web. Amatissima e seguitissima sui social, non solo dai sostenitori biancocelesti. Merito del suo fisico da urlo, che la bella Jessica continua a mettere in mostra, nonostante un piccolo dolcissimo dettaglio. La coppia è infatti in attesa del loro terzo figlio, dopo le due piccole Giorgia e Michela. E nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram la bellissima Jessica, originaria di Bucchianico, in provincia di Chieti, si nota il suo bel pancione. La ragazza è incinta di un maschietto, come si evince dalla didascalia della foto “waiting for fagiolino”. Ma nonostante la dolcezza della frase, lo scatto postato dalla Melena non è piaciuto proprio a tutti. Tant’è che è nato un vero e proprio botta e risposta tra un utente e la bella compagna di Immobile. Scopriamo di più.

Jessica Melena sbotta su Instagram: la moglie di Immobile zittisce un hater sotto una sua foto

La foto postata qualche ora fa da Jessica Melena mette in mostra, come abbiamo detto, il suo pancione. Si capisce, quindi, che la moglie del bomber biancoceleste indossi un costume. La foto infatti è stata scattata a Dubai, dove la ragazza si trova con la sua famiglia. Una foto notevole, in cui appare Jessica in una forma davvero smagliante nonostante l’avanzare della gravidanza. Lo scatto però non è stato apprezzato proprio da tutti.

Tra i tanti cuoricini e commenti di apprezzamento, sotto la foto spunta una frase particolarmente velenosa. Un utente infatti ironizza sulla “bella vita” della giovane moglie di Ciro Immobile, paragonandola la vita di noi comuni mortali, costretti a lavorare 8 ore al giorno. Un commento che di certo non è passato inosservato. Nè dagli altri utenti, alcuni dei quali hanno appoggiato il concetto lasciando un like, nè dalla stessa Jessica, che non ha esitato a rispondere per le rime. “Quando non potevo fare le vacanze di certo non andavo a sfracassare i “cosiddetti” a chi non poteva”, questa la sua risposta, accompagnata a due faccine poco gradevoli. Segno che la Melena non ha affatto apprezzato la considerazione del follower. Considerazione che però è molto frequente, sotto le foto di molti vip. Come si suol dire, è il rovescio della medaglia della popolarità!

Ecco il botta e risposta tra Jessica Melena e il suo hater: