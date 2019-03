Justin Bieber e Hailey Baldowin novità sulla data del matrimonio in grande stile.

Justin Bieber è una delle pop star internazionali più amate al mondo. La sua musica è apprezzata in ogni nazione e la sua inconfondibile voce fa sognare milioni e milioni di fan. Da diversi anni il giovane artista pop fa coppia fissa con la modella di fama internazionale Hailey Baldwin. I due si amano alla follia tanto da giurarsi amore eterno. I fan a loro volta adorano la coppia e ogni foto di loro due insieme sui social è un agglomerato di milioni di like e commenti positivi. L’amore tra Justin e Hailey è un amore vero e puro, tanto da portarli fino al matrimoni. Nonostante la loro giovane età le due star, come moltissimi fan già sanno, si sono sposate in gran segreto lo scorso settembre 2018. A provare ciò, il fatto che i due innamorati erano stati visti tenersi per mano fuori al Palazzo di Giustizia di New York, dove si sarebbero appunto sposati. Subito dopo l’avvistamento, ed il conseguente giro di gossip, arrivò poco dopo la conferma di Justin Bieber che dichiarò di essersi sposato. Un matrimonio ‘segreto’ che però prevedeva poi una cerimonia, successivamente, in grande stile. Justin e Hailey infatti avrebbero dovuto risposarsi a febbraio, ma il ‘secondo matrimonio’ è saltato per un motivo ben preciso.

Justin Bieber e Hailey Baldowin, un matrimonio rimandato: ecco quando si sposeranno i due

Justin Bieber e Hailey Baldowin dunque avrebbero dovuto sposarsi, in un matrimonio in grande stile, a febbraio. Ma qualcosa è andato storto e la cerimonia è stata rimandata. Il motivo è uno soltanto: la depressione del cantante Justin Bieber. Pare infatti che la pop star stia combattendo con una forma di depressione nell’ultimo periodo e questo motivo ha fatto saltare, momentaneamente, il matrimonio. A confermarlo è il giornale People che ha riportato alcune dichiarazioni di una fonte molto vicina ai due futuri sposi. Ecco cosa è stato riportato: “Si sposeranno di nuovo ma non è questo il loro obiettivo principale. Aspetteranno quando Justin si sentirà meglio, lui è molto entusiasta di preparare il nuovo matrimonio“. Lo scorso mese infatti Justin Bieber aveva rivelato ai suoi fan increduli di star combattendo con la malattia, attraverso queste parole: ” È davvero difficile alcune volte, confesso che durante il Purpose Tour del 2017 ero davvero depresso”.

