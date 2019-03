Karina Cascella, messaggio emozionante per la madre morta

Tra le donne più apprezzate che gravitano, per così dire, intorno alla regina di Canale 5 Barbara D’Urso va annoverata necessariamente Karina Cascella. Al di là del suo essere un personaggio noto, tendenzialmente non è un personaggio molto aperto ed anzi si dimostra essere spesso chiusa. O quanto meno è questa l’impressione che dà a molte persone. Nelle ultime ore però ha deciso di aprirsi e di parlare per la prima volta di quella che è la sua famiglia.

Per farlo ha scelto un canale molto usato da lei, vale a dire il suo profilo Instagram, con un post davvero molto toccante che non è assolutamente passato inosservato.

Karina Cascella ed il ricordo della madre morta

Ha parlato, infatti, del perché non torna spesso a casa, facendo riferimento alla madre morta: “A casa mi viene il magone e non riesco a fare a meno di guardarmi intorno e a non pensare che io per quelle strade ci passeggiavo con lei. Sono debole, molto debole da questo punto di vista… mi rendo conto che io forse non l’accetterò mai davvero di averla persa”. Al di là d questo, una notizia positiva è certamente rappresentata dalla sua storia d’amore con Max Colombo.