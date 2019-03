Laura Pausini, il nuovo singolo In Questa Nostra Casa Nuova circola illegalmente nel web: la rabbia della cantante e la richiesta di aiuto.

Quello che per Laura Pausini doveva essere un momento di gioia, ossia la pubblicazione del nuovo singolo realizzato con Biagio Antonacci intitolato In questa nostra casa nuova, diventa un momento di crisi. Purtroppo infatti la canzone circolo già sul web e Laura Pausini si è detta particolarmente infuriata in merito a questo accadimento e promette biglietti gratis a chi l’aiuterà a trovare il colpevole.

Il singolo di Laura Pausini illegalmente già online: l’appello della cantante

Laura Pausini su Twitter si è sfogata dicendo: “Ecco come rovinare la storia delle canzoni pop… in classifica non andranno mai se continuano tutti a passarsele… a me sta storia succede sempre… sta per uscire un singolo e ce l’hanno già tutti prima che esca.. sta storia deve finire”. Inoltre Laura Pausini promette biglietti gratis per il tour negli stadi Laura e Biagio 2019 a chi la aiuterà a trovare il responsabile: “Vediamo chi parla” chiosa la cantante. Molti fan le fanno però notare che potrebbe essere qualcuno che lavora con lei e quindi di guardarsi intorno. Laura Pausini però non ci crede e sostiene che sia piuttosto difficile perché oggi va consegnata la canzone alle radio che la trasmettono in venerdì. Le radio stesse hanno un’etica a detta della cantante e quindi secondo Laura Pausini è difficile che siano uscite proprio da una emittente radiofonica. Si apre quindi la caccia a chi ha reso pubblica la canzone In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci, vedremo se l’appello sui social avrà sortito il giusto effetto e se finalmente si potrà trovare il colpevole ed eliminare questa brutta avventura per la cantante e tutti i suoi fan.

