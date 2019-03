Mahmood, serata turbolenta per il cantante: ecco con chi ha litigato. Paparazzato su Diva e Donna in un momento di agitazione con il suo amico Lorenzo.

Negli ultimi 10 anni i talent show hanno dato un’enorme apporto al mondo della musica italiana, dando vita a numerosi fenomeni musicali tra web, tv e social che hanno invaso le classifiche delle radio italiane e non solo. Uno degli ultimi cantanti a godere di questo primato è sicuramente Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood. Cantante nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano, che è balzato agli onori della cronaca grazie alla partecipazione e alla vittoria della 69° edizione del festival di Sanremo dove è appunto salito sul primo gradino del podio grazie alla sua canzone Soldi, diventata ormai una hit a tutti gli effetti e con cui rappresenterà l’Italia ai prossimi Eurovision Song Contest2019 che si terranno presso l’Expo di Tel Aviv il 18 maggio 2019 alle ore 21:00, con diretta su Rai 1. Il bello e giovane cantante, come dicevamo nella intro di questo articolo, è nato grazie alla televisione, nel 2012, quando partecipa ad X Factor nella categoria Under Uomini sotto la guida di Simona Ventura, venendo però eliminato immediatamente dopo essere stato tra l’altro ripescato nel programma.

LEGGI ANCHE: Alba Parietti messaggio misterioso sui social: “Sei il fratello che non ho avuto…”

Mahmood, serata turbolenta per il cantante: ecco con chi ha litigato

Ma oggi cosa fa Mahmood dopo la vittoria di Sanremo? Tra una promozione e l’altra dei suoi pezzi e cd, Mahmood è stato pizzicato dal settimanale Diva e Donna durante una serata turbolenta insieme a Lorenzo Tobia Marcucci, giovane ragazzo fiorentino che accompagna spesso Alessandro Mahmoud in giro e con cui viene spesso fotografato dai paparazzi. Nelle immagini scattate da Diva e Donna, Mahmood è scuro in volto, mentre Tobia piange, visibilmente scosso. Entrambi guardano i propri cellulari insistentemente, e in uno degli scatti si vede addirittura Mahmood che strappa il telefono a Lorenzo Tobia Marcucci mentre quest’ultimo se lo stava portando all’orecchio per ascoltare un audio o una telefonata.

Chi è Lorenzo Tobia Marcucci

Ma chi è Lorenzo Tobia Marcucci? E’ originario di Lucca, e dopo aver frequentato l’Università a Firenze, si vocifera che abbia iniziato a lavorare nel campo della moda. Di lui il settimanale Chi scrisse così qualche settimana fa in merito alla frequentazione con Mahmood: “Il cantante ha regalato il cuore a un toscano dagli occhi azzurri, elegante e dalla bellezza aristocratica. Chi ha conquistato il cuore di Mahmood è un ragazzo dell’89. Lui è toscano, originario di Lucca, ha frequentato l’università a Firenze, tifoso della fiorentina e lavora nella moda per il brand Guidi 1896”.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo, del cinema e della TV in senso assoluto e per non perderti mai delle news relative agli attori più importanti su scala mondiale: CLICCA QUI