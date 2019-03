Vieni da Me, Massimo Bernardini di Tv Talk attacca Laura Pausini: “Potrebbe fare di più con la sua musica”.

Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk, è l’ospite di oggi di Vieni da Me, il programma di punta di Rai 1 con Caterina Balivo. Tra i tanti argomenti affrontati si parla anche dell’attacco che Bernardini ha mosso a Laura Pausini sulla sua musica.

Massimo Bernardini, Tv Talk: i momenti peggiori del suo programm

“Io guardo tutto in tv da quasi 20 anni, sono un analista della televisione. Ammetto che molte cose le guardo in differita per ottimizzare i tempi. Ricordo l’intervista con Gianfranco Funari è stato uno dei miei ospiti preferiti, ci voleva bene. Gli piaceva l’idea che provassimo ad analizzare criticamente la tv, ma era difficile gestire Funari: entra in studio e la drammaturgia è tutta su di lui, io come conduttore non contavo più niente”. Caterina Balivo chiede poi di Paolo Liguori: “È stato per me il momento peggiore di Tv Talk, lì mi è uscita una voce brutta nel senso che ho perso il controllo. Temevo anche con Vittorio Sgarbi, invece è stato un agnellino”.

Massimo Bernardini da quasi 20 anni si occupa di Tv Talk e nella sua carriera ha ospitato e intervistato praticamente tutti i protagonisti della televisione: “Adoro i miei colleghi, siamo diventati veramente una famiglia e come tale ci prendiamo in giro. Tutti mi dicono che ho dei problemi di memoria con i nomi e con le date ed è vero!”.

Vieni da Me, attacco a Laura Pausini di Massimo Bernardini

Si parla poi delle frasi dette da Bernardini su Laura Pausini: “Non avevo fatto un commento sul suo fisico o il suo look, ce l’avevo con una delle sue canzoni che non mi piaceva. Alla sau età non dovrebbe seguire i gusti del pubblico più bassi, ma fare anche cose più importanti. Non abbiamo fatto pace è vero, ho detto quello che penso in amicizia, scusami, mi dispiace però potrebbe fare molto di più”. Alla fine Caterina Balivo riesce a far lanciare un messaggio di pace tra i due.

