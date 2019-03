Meteo, primavera rimandata: colpo di coda dell’inverno con freddo e neve

Siamo quasi giunti a fine Marzo. Esattamente oggi, mercoledì 20 marzo, è entrata ufficialmente la primavera. Finalmente, possiamo dire ‘addio’ al freddo, alla neve, alla pioggia e al vento. Dando, così, il benvenuto al sole e al mare. Le giornate si allungano. Insomma, diciamoci la verità, in primavera tutto è più bello. Peccato, però, che, a quanto pare, quest’anno la bella stagione faccia un bel po’ di ritardo. Ebbene si. Sembra , infatti, questo weekend sarà soltanto un’illusione. Le temperature, quindi, aumenteranno. Portando un bel sole su tutta la nostre penisola. Ben presto, però, le cose cambieranno.

Meteo, primavera rimandata: colpo di coda dell’inverno con freddo e neve, ecco le regioni interessate

Come dicevamo quindi, questo weekend che tra un po’ di giorni entrerà sarà davvero caldo. Le temperature aumenteranno. Permettendo, così, di goderci questo caldo sole primaverile. Ben presto però, come detto precedentemente, le cose cambieranno. Da lunedì 25 marzo, infatti, un gelo, proveniente dal Polo Nord, colpirà la nostra penisola. Con conseguente freddo e neve. Le regione principalmente interessate sono proprio quelle del Nord Est. In particolare in Emilia Romagna e Marche, infatti, si verificheranno nevicate a bassa quota, rovesci e temporali molto forti. Sulle altre zone dell’Italia, invece, si assisterà ad un drastico calo delle temperature. Pensate, ci saranno circa 10 gradi in meno. A differenza, invece, delle regione del Centro Sud. In cui si assisterà a delle cospicue grandinate. Insomma, un inverno ritardatario. Tuttavia, però, sembra proprio che questa situazione si prolunghi abbastanza. Dovremmo attendere, infatti, la fine del mese corrente per assistere a delle ricche ed abbondanti soleggiate.

