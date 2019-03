Non è la D’Urso, Wanna Marchi e figlia contro tutti: pubblico in delirio. Le due televenditrici tornano per la prima volta in televisione.

Wanna Marchi e Stefania Nobile, celebri nel settore della televendita e condannate per truffa, sono tornate in tv su Canale 5 come ospiti a “Live – Non è la D’Urso”. A causa delle loro promesse truffaldine, le due televenditrici sono passate dal successo in televisione a essere condannate a 9 anni di carcere. Una popolarità esplosa negli anni ’80, la regina delle televendite, Wanna Marchi, pubblicizzava prodotti dimagranti, sponsorizzati da lei, nel “Wanna Marchi Show”, trasmesso su Rete A. La loro fama continua ad accrescere fino a quando nel 2001, il noto tg satirico, “Striscia la Notizia” trasmette vari servizi che denunciavano la società fondata dalla Marchi, dalla figlia Stefania Nobile, accusandoli di truffa. Dopo aver scontato la loro condanna in carcere, le due famose televenditrici hanno scelto di andare via dall’Italia per vivere in Albania. Tuttavia stasera, per la prima volta dopo tanti anni, sono state protagoniste di un “due contro tutti”, all’interno del programma della D’Urso, dove le ha viste sottoporsi alle domande degli ospiti.

Non è la D’Urso, Wanna Marchi e figlia contro tutti: “Noi siamo qua solo per te Barbara”

Prima di arrivare allo scontro, la figlia di Wanna Marchi dichiara subito quello che pensa con molta schiettezza: “Dal 2001 che abbiamo tutto il mondo contro” dichiara Stefania dopo che la conduttrice Barbara ha spiegato le regole del dibatto. Infatti questo “due contro tutti” ha visto le due televenditrici affrontare da sole le critiche di ben 4 ospiti – sfera. Dopo un primo confronto avuto con Enrica Bonaccorti e la discussione con Stefania per il famoso saluto tolto, non sono mancate le critiche da parte di Paolo Del Dubbio che dubita dei loro buoni intenti e le condanna ancora per il loro ruolo di truffatrici. Tra gli ospiti – sfera però c’è anche Mauro Coruzzi che a differenza della Bonaccorti e di Del Debbio, si propone a favore delle due ex venditrici affermando: “Hanno pagato il debito, hanno diritto ad una seconda possibilità”. Ma la discussione però degenera quando a dire la sua è Alessandro Cecchi Paone che continua a sottolineare le colpe delle due televenditrici definendo i loro “sbagli” dei veri reati. Tra le due e il Paone nasce un vero e proprio scontro. Volano diverse parole e insulti come “ateo” e “volgare” che il pubblico ingigantisce a mo di stadio. La discussione non si placa fin quando Barbara D’Urso, stanca delle urla, chiede agli ospiti e prega al pubblico di calmarsi.

