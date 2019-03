Pomeriggio 5, la sexy Ines Trocchia a ruota libera: “Molti calciatori sposati ci provano con me”.

Una puntata scoppiettante quella di oggi di Pomeriggio 5. Tra gli ospiti in studio di Barbara D’Urso, anche la sexy Ines Trocchia, che si è lasciata andare a dichiarazioni a dir poco interessanti. Si tratta di una bellissima modella e influencer napoletana, ma tifosissima dell’Inter. Seguitissima sui social grazie alla sua innegabile bellezza, Ines è da poco sulla bocca di tutti per una sconvolgente rivelazione che ha incuriosito i media. Secondo la ragazza infatti, ogni giorno le arriverebbero tantissime proposte hot non solo dai suoi ammiratori, ma anche da molti calciatori. Scopriamo di più!

Nella puntata di oggi del 20 marzo 2019, la padrona di casa Barbara D’Urso si è confrontata con molti ospiti interessanti, tra cui lei: la bellissima Ines Trocchia. Dopo un video in cui sono state mostrate molte foto sexy dell’influencer napoletana, Barbara ha inserito lo scottante argomento: le richieste hot che la ragazza quotidianamente riceve dai suoi followers. Richieste davvero particolari: dalle scarpe, alle mutande, alla richiesta di diventare i suoi schiavi. La bella Ines è letteralmente invasa dalle proposte più svariate. E non fatichiamo a capire il perché. La sexy ventiquattrenne è veramente un’icona per i followers di Instagram, che seguono e commentano i numerosi scatti pubblicati.

Ma il dettaglio più curioso riguarda una clamorosa rivelazione della napoletana. La bellissima Ines ha svelato che tra i suoi numerosi pretendenti ci sono anche molti, moltissimi calciatori. Ma non è tutto. Molti dei calciatori in questione sarebbero sposati. Non sono stata fatti nomi, ma i calciatori tremano, e con loro le mogli. Ma le povere consorti possono stare in parte tranquille.. Alla bella Ines infatti la categoria dei calciatori sembra non interessare affatto. La ragazza apprezza di più gli uomini semplici e i calciatori, secondo lei, se la tirano un po’ troppo, sicuri del fatto che le donne cadono ai loro piedi.

E alla domanda pungente di un opinionista della D’Urso “Vorrei vedere se ti cercasse Cristiano Ronaldo cosa faresti!”, la bella napoletana ha risposto decisa: “Non mi interesserebbe, e poi.. sono felicemente fidanzata!”. Niente paura dunque. Per il momento, la bella Ines Trocchia non rappresenta un problema per i calciatori e le loro mogli.. A meno che la bella influencer non decida di fare qualche nome… Come andrà a finire?