Simona Ventura, emozionante dedica d’amore di Giovanni Terzi!

Da qualche l’ex fiamma, tra gli altri, di Stefano Bettarini, nonché volto tanto noto quanto, per certi aspetti, iconico della televisione italiana ha trovato l’amore. La Ventura ha, infatti, intrapreso una relazione stabile con il giornalista Giovanni Terzi ed i due sembrano vivere una sorta di idillio per quanto sono felici insieme. Non sono particolarmente social, o almeno non lo sono oltremisura, ma in ogni caso non è passata inosservata la splendida dedica che il giornalista ha rivolto alla sua compagna attuale.

Proprio tramite Instagram, infatti, ha condiviso una foto che ritrae la coppia in un momento, per così dire, molto intimo, con i due che si abbracciano in maniera molto dolce. Quello che attira, però, ancora di più i suoi seguaci è la didascalia del post in questione.

Simona Ventura, emozionante dedica di Giovanni per lui

Come didascalia del post, infatti, il giornalista ha scritto tre parole che nascondono però un significato a dir poco profondo: “La mia cura”. Insomma, una frase davvero bella che rievoca la nota canzone scritta e cantata da Franco Battiato.