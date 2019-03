Stasera in Tv, mercoledì 20 marzo: Si accettano miracoli | Cast | Trama

Stasera in Tv, mercoledì 20 marzo, andrà in onda “Si accettano miracoli”. Ecco il cast e la trama del film di Alessandro Siani.

Questa sera, mercoledì 20 marzo 2019, in prima serata su Rai Uno il divertente film “Si accettano miracoli”. La commedia è ideata da Alessandro Siani: è sempre lui anche il protagonista della storia. La pellicola è uscita al cinema nel 2015 ed ha avuto un grande successo: la trama è ambientata tra Napoli e provincia. Per passare una splendida serata tra risate e relax è super consigliata la visione di questo film su Rai Uno!

Il cast è formato da attori famosi, bravi e simpatici: Alessandro Siani, oltre ad essere l’auto è anche protagonista della pellicola. Si affiancano al comico i colleghi: Fabio De Luigi, Ana Caterina Morariu, Serena Autieri, Giovanni Esposito, Maria Del Monte, Paolo Triestino e Giacomo Rizzo. Un cast di fuoco per questo film che vi farà sicuramente trascorrere una serata all’insegna delle risate e del divertimento.

Si accettano miracoli racconta la storia di un ragazzo, Fulvio, che viene licenziato dalla multinazionale in cui lavora per aver aggredito il suo direttore. Dopo un breve periodo in carcere, viene costretto a scontare un mese di servizi sociali dal fratello Germano, parroco di un piccolo borgo del Sud d’Italia, Rocca di Sotto. Fulvio per aiutare la chiesa del prete che sta per fallire, si inventa un miracolo che trasforma quel borgo dimenticato in un luogo di culto e pellegrinaggio. Ma l’imprevisto in questi casi, è sempre dietro l’angolo…

Il film, uscito nelle sale nel gennaio 2015, ha fatto davvero tantissimi incassi. Divertente e ricco di attori in gamba, questa sera non potrete perderlo!

