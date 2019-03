Uomini e Donne anticipazioni: scatta il bacio tra la tronista Giulia Cavaglia e un suo corteggiatore.

È bastato poco alla nuova tronista per sconvolgere gli equilibri in studio. La bella ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia è da poco seduta sul trono più famoso d’Italia, al fianco di Andrea Zelletta e Angela Nasti. Con quest’ultima, i rapporti non sembrano essere iniziati nel migliore dei modi. Complice un corteggiatore, Luca Daffrè, che le due ragazze si sono contese fin dal primo momento. Dalle anticipazioni della prossima puntata del trono classico, sembra che Luca abbia fatto la sua scelta, dichiarandosi per la napoletana Angela. Giulia, però, non resterà di certo a guardare, tutt’altro. Secondo le indiscrezioni trapelate sul web negli ultimi giorni, la bella torinese si sarebbe avvicinata molto ad un altro suo corteggiatore, col quale sarebbe addirittura scattato un bacio a telecamere spente. Di chi si tratta?

Secondo le anticipazioni sull’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, sembra che per la tronista Giulia Cavaglia siano in arrivo grandi novità. Una nello specifico: il suo primo bacio nel famoso studio di Canale 5. Chi sarà stato il fortunato? Manuel Galiano, uno dei preferiti della Cavaglia. Il ragazzo è in realtà una vecchia conoscenza di Giulia, che l’aveva adocchiato tempo prima in una discoteca. I due si erano subito piaciuti, ma complice il fidanzamento di Giulia con un altro, non è nato mai nulla. La coincidenza ha voluto che Giulia e Manuel si incontrassero di nuovo, anni dopo, nello studio di Maria De Filippi. E dopo poche esterne, ecco che è arrivato il bacio.

Un bacio che però probabilmente non vedremo mai in tv. Il motivo? Quando sarebbe avvenuto l’incontro ravvicinato infatti, Giulia avrebbe chiesto di chiudere le telecamere per qualche minuto. Ben 20 minuti sono passati a telecamere spente, durante i quali non sappiamo esattamente cosa è accaduto. Ma alcune parole pronunciate quando le telecamere si sono riaccese, fanno pensare che i due ragazzi siano stati davvero molto vicini. Il corteggiatore infatti dice a Giulia: “Fattene rubare altri due”.. Un chiaro riferimento al bacio. Bacio vero o bacio a stampo.. chi lo sa! Quel che è certo è che il feeling tra Giulia e Manuel è veramente innegabile. Sarà lui a rubare il cuore della bella torinese? Staremo a Vedere!