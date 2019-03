Wanda Nara nelle storie di Instagram: scollatura da capogiro ed abito trasparente, bellezza mozzafiato.

Il connubio donne-calcio si sa è sempre molto interessante per gli uomini. Ma quando si tratta di Wanda Nara lo è ancora di più. La bellissima moglie di Mauro Icardi sa sempre come far parlare di sé. Nel bene o nel male. L’ha fatto già all’inizio della sua turbolenta relazione con l’argentino, lasciando il suo ex marito Maxi Lopez, amico stretto di Mauro. L’ha fatto diventando anche l’agente di suo marito Icardi, inimicandosi gran parte della tifoseria interista, che vede in Wanda il motivo principale della rottura tra il bomber e il suo club attuale. Lo fa con le sue numerose dichiarazioni, spesso pungenti, con le quali commenta la delicata questione in cui si trova il suo Maurito. Ma è solo in un modo, molto particolare, che Wanda Nara riesce a mettere tutti gli uomini d’accordo: attraverso le sue foto, sempre molto sensuali, a cui nessun uomo può resistere. Interisti o non!

Per tutti gli ultimi aggiornamenti e foto di Wanda Nara e tutte le mogli dei calciatori più amate del web CLICCA QUI

Wanda Nara nelle storie di Instagram: scollatura da capogiro ed abito trasparente, bellezza mozzafiato.

Wanda Nara è solita mostrare il suo corpo notevole ai suoi followers su Instagram. Il suo profilo infatti è pieno zeppo di scatti provocanti, in cui la bella argentina mette in mostra le sue generose forme. Il lato B, il più delle volte. Ma non stavolta. In una storia pubblicata poco fa, la bellissima Wanda ha postato una foto in cui appare in una versione estremamente sexy. Merito dell’abito indossato. Un abito di color verde smeraldo, abbinato ai suoi occhi. Ma il dettaglio che ha colpito tutti non è stato di certo il colore: il vestito indossato da Wanda non solo è trasparente, ma presenta una profonda scollatura che non lascia molto spazio all’immaginazione. Nonostante la mano della bella Nara, che tenta invano di coprirsi. Il risultato è decisamente sensuale.

Ecco la foto in questione:

Leggi anche —->Wanda Nara si prepara in camerino: la toccano ovunque, si vede chiaramente