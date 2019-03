Ascolti TV Auditel, Barbara D’Urso incanta il pubblico con i suoi ospiti: 14% di share per Canale 5

Ieri, mercoledì 20 marzo, sono stati trasmessi davvero tantissimi programmi interessanti. Per cui ne valeva davvero la pena restare a casa in totale relax e tranquillità. Su Rai Uno, infatti, è andata in onda l’esilarante film di Alessandro Siani, Si accettano miracoli. Su Rai Due, invece, è stata trasmesso il finale di stagione della seria noir, La Porta Rossa. Ed, infine, su Canale 5 è andato in onda il secondo ed imperdibile appuntamento con Live – Non è la D’Urso. Ebbene. Quali saranno stati gli ascolti Tv? Eccoli nel dettaglio.

Una cosa è certa: Barbara D’Urso si dimostra essere ancora una volta la regina indiscussa di Mediaset. Pensate, il suo show ha totalizzato uno share pari al 14%. Insomma, dei numeri davvero incredibili. Ma, d’altra parte, non potevamo aspettarci nulla di diverso. Gli ospiti della puntata di ieri erano davvero strabilianti. Quindi, era più che normale che la bella napoletana totalizzasse tali numeri di ascolti. Impossibile, infatti, non citare lo scontro tra Karina Cascella e Rosa Perrotta. Oppure, il ritorno in tv di Wanna Marchi e di sua figlia. Ed, infine, l’appello di Paola Caruso al padre del suo piccolo Michele. E l’ingresso di Brigitte Nielsen con la sua piccola di nove mesi. Insomma, ne valeva veramente la pena seguire lo show. Per quanto riguarda, invece, le altre reti, come saranno stati i dati auditel? Anche per la diretta concorrente Rai, gli ascolti non sono andati affatto male. Si accettano miracoli, infatti, ha tenuto incollati circa 3.295.000 spettatori pari al 14.4%. Mentre, l’ultima puntata de La Porta Rossa ha totalizzato 2.807.000 spettatori pari al 12.4% di share.