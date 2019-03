Belen Rodriguez e Diletta Leotta per Rocco Hunt: il gesto scatena i social

Sicuramente tutti i fan di Rocco Hunt avranno sorriso alla sua ultima dichiarazione. Il rapper napoletano, infatti, è davvero molto attivo su Instagram. Tanto che ha voluto condividere, con i suoi 657 mila followers, la sua gioia del momento. Di che cosa parliamo? Rocco proprio ieri ha pubblicato un tenero scatto su Instagram. Nella foto in questione, il rapper ritorna indietro con gli anni. È visibilmente più piccolo. E con qualche chilo in più. Tuttavia, però, Rocco ricorda quei particolari momenti. E, come a tutti, gli viene un po’ il magone. Ricordare la propria adolescenza è bello, ammettiamolo. Anche se, a volte, malinconico.

Sarà capitato un po’ a tutti di ripensare agli anni dell’adolescenza, agli amori perduti. E di essere pervasi da un pizzico di malinconia. È bello, infatti, ricordare la felicità, la spensieratezza di quegli anni. Stati d’animo che, con il passare degli anni e, soprattutto, dei problemi, non riviviamo più. È proprio questo, infatti, che ha vissuto ieri Rocco Hunt. Il rapper napoletano, per promuovere il suo nuovo singolo, ha ripescato nei suoi ricordi. Sottolineando, in particolare, gli amori persi durante l’adolescenza. Tuttavia, però, da questa ‘malinconia’, da cui il rapper è stato sopraffatto, ne è uscita una gioia. A rivelarlo è Rocco stesso. Il quale, con una divertente story su Instagram, ha lanciato un chiaro messaggio a tutte le sue ex. Da come si può vedere, infatti, dalla foto riproposta sopra, il rapper ha ricevuto due ‘mi piace’ davvero molto particolari. A cliccare, infatti, il cuoricino sul post dei ricordi sono due donne davvero bellissime ed affascinanti. Non a caso, infatti, sono il sogno proibito di tantissimi italiani. Di chi parliamo? Beh, di Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Immaginiamo la contentezza del cantante in quel momento. Vedi, caro Rocco, non tutti i mali vengono per nuocere, no?