Belen Rodriguez in divisa: pantaloni troppo aderenti, il pubblico impazzisce

Non c’è un giorno che Belen Rodriguez non incanti il suo pubblico. Come sappiamo, infatti, la showgirl negli ultimi giorni è impegnata nel suo nuovo lavoro. Insieme a Paolo Ruffini, l’argentina sarà al timone di Colorodo Cafè. Comedy show di Italia Uno, a cui Belen è particolarmente affezionata. Ne sono, infatti, diverse le stories che lo testimoniano. Nei camerini mentre indossa gli abiti di scena. Oppure, durante le prove. Mostrando un particolare molto conosciuto di Francesca Cipriani. A quanto pare, però, ieri è stata registrata la prima puntata dello show. E Belen, come al solito, ha mostrato un siparietto del tutto inedito.

Come dicevamo quindi, sembra proprio che Belen Rodriguez e company abbiamo registrato la prima puntata dello show. Da cosa lo deduciamo? Da un esilarante video che la showgirl ha postato su Instagram. Belen, insieme al comico napoletano Tony Figo, è pronta ad entrare in scena. Entrambi sono vestiti da poliziotti. È proprio questo, infatti, il personaggio che interpreta il comico. Tuttavia, però, è impossibile distogliere lo sguardo dall’argentina. Bisogna ammettere, infatti, che con la divisa la showgirl è davvero incantevole. Non che con altri indumenti non lo sia, ovviamente. Ma sembra proprio che tale abito di scena le sia stato cucito addosso. I pantaloni, infatti, sono davvero aderenti. Proprio per questo, infatti, è impossibile non notare un particolare. Ovvero? Il fisico longilineo, le gambe lunghe e affusolate dall’argentina. Insomma, un vero e proprio spettacolo. Non ne siete convinti anche voi?