Cosa vedere Stasera in tv, giovedì 21 marzo. Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I Soliti ignoti” (Game show) con Amadeus

con Amadeus 21:25 – “Che Dio ci aiuti 5” (Fiction) Suor Angela (Elena Sofia Ricci) fugge dal convento con Mattia senza lasciare traccia. Suo Costanza (Valeria Fabrizi) cerca di risolvere la situazione insieme a Nico. Ginevra, nel frattempo, scopre la verità su Suor Angela e prende una decisione.

Stasera su Rai 2:

20:30 – “Tg 2 20:30” (Attualità)

21:05 – “LOL J ” (Sitcom)

21:20 – “Popolo sovrano” (Attualità) Alessandro Sortino dà il via, insieme ad Eva Giovannini e Daniele Piervincenzini, al terzo appuntamento dello show.

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3” (Attualità)

20:00 – “Blob” (Attualità)

20:25 – “Nuovi eroi” (Documentario)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap opera)

21:15 – “Speciale Chi l’ha visto?” (Attualità) Federica Sciarelli conduce uno speciale dedicato ad Ilaria Alpi, giornalista del Tg3 assassinata il 20 marzo 1994.

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap opera)

20:30 – “Stasera Italia” (Attualità)

21:25 – “Dritto e rovescio” (Attualità)

00:30 – “Tator: ore contate” (Film-azione)

Stasera su Canale 5:

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:40 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:30 – “Non si ruba a casa di ladri” (Film-commedia) L’imprenditore Antonio (Vincenzo Salemme) perde un appalto e finisce per fare il domestico a Simone (Massimo Ghini). Ben presto, però, scoprirà che proprio quest’uomo è la causa dei suoi problemi. Così, organizzerà una vendetta.

Stasera su Italia 1:

19:40 – “CSI New York” (Telefilm)

20:30 – “CSI: scena del crimine” (Telefilm)

21:25 – “Speciale Le Iene” (Attualità) Antonino Monteleone conduce un appuntamento de Le Iene dedicato a David Rossi, manager dei Monte dei Paschi di Siena, che si tolse la vita nel 2013. La famiglia dell’uomo è convinta che si tratta di omicidio.

Stasera su La7:

18:00 – “Josephine: Ange Gardien” (Telefilm)

20:00 – “Tg La 7” (Attualità)

20:35 – “Otto e mezzo” (Attualità)

21:15 – “Piazza pulita” (Attualità)

00:50 – “Tg La7” (Attualità)

Stasera su Tv8:

18:30 – “Pupi e fornelli” (Reality)

19:30 – “Cuochi d’Italia” (Reality)

20:30 – “Guess my age” (Game show)

21:00 – “Il codice da Vinci” (Film-thriller) Il curatore del Louvre ritrova un cadavere. Attorno ad esso, però, vi sono alcuni segni misteriosi. Il professore Langdon dovrà, quindi, scoprire di che cosa si tratta. Diventando l’indiziato numero uno.

Stasera su Nove:

19:30 – “Operazione N.A.S” (Reality)

20:20 – “Boom” (Game show)

21:25 – “L’asilo dei papà” (Film-commedia) Dopo aver perso il lavoro, i pubblicitari Charlie e Phil non riescono più a pagare la costosa retta della scuola privata dei loro figli. Decidono, così, di aprire un asilo nido.

Stasera su Rai 4:

19:05 – “Vikings” (Telefilm)

20:45 – “Just for laughs” (Sitcom)

21:25 – “Criminal Minds” (Telefilm-Stagione 11, episodi 13,14 e 15)

23:30 – “Suburra: la serie” (Telefilm)

Stasera su Rai Movie:

19:25 – “Chi si ferma è perduto” (Film-commedia)

21:10 – “Still Alice” (Film-drammatico) Alice Howland decide di ricorrere ad uno specialista. La diagnosi è davvero tragica. La donna è affetta da una rara forma di Alzheimer rara.

Stasera su Iris:

19:15 – “Renegade” (Telefilm)

20:05 – “Walker Texas Ranger” (Telefilm)

21:00 – “Il velo dipinto” (Film-drammatico) Kitty e suo marito si trasferiscono in un villaggio cinese. Il quale è stato colpito da una tragica epidemia. L’esperienza cambierà per sempre le loro vite.

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – “Vita da strega” (Telefilm)

21:10 – “Killers” (Film-commedia) Il killer professionista Spencer si innamora dell’informatica Jen. Decide, così, di ritirarsi dal suo lavoro. Ma bene presto scoprirà che due sicari vogliono ucciderlo.

Stasera su Real Time:

19:10 – “Cortesie per gli ospiti” (Reality)

21:10 – “Vite al limite” (Reality)

22:10 – “Vite al limite” (Reality)

00:05 – “Er: storie incredibili” (Documentario)

Stasera su Mediaset 20:

19:20 – “Chicago Fire” (Telefilm)

20:15 – “The big bang theory” (Telefilm – Stagione 9)

21:00 – “Belgio-Russia” (Calcio) Qualificazioni europee 2020

Cosa vedere Stasera in Tv, giovedì 21 marzo: tutti i film dei canali Premium Cinema e Sky Cinema

Stasera su Premium Cinema:

19:20 – “L’amore criminale” (Film-thriller)

21:15 – “Tumbledown: gli imprevisti della vita” (Film-commedia)

23:05 – “La formula della felicità” (Film-commedia)

Stasera su Premium Cinema Energy:

19:10 – “Lone survivor” (Film-guerra)

21:15 – “Shutter island” (Film-thriller)

23:40 – “Allucinazione perversa” (Film-thriller)

Stasera su Premium Cinema Emotion:

19:20 – “La frode” (Film-drammatico)

21:15 – “Qualcuno con cui correre” (Film-drammatico)

23:20 – “Il coraggio di cambiare” (Film-commedia)

Stasera su Sky Cinema Uno:

19:15 – “Skyscrapre” (Film-azione)

21:15 – “Giù le mani dalle nostre figlie” (Film-commedia)

23:20 – “Cosa fai a Capodanno?” (Film-commedia)

Stasera su Sky Cinema Hits:

19:20 – “500 giorni insieme” (Film-commedia)

21:15 – “The post” (Film-drammatico)

23:15– “I segreti di Wind River” (Film-drammatico)

Stasera su Sky Cinema Family:

19:25 – “Boog & Elliot a caccia di amici” (Film-animazione)

21:00 – “Cars 3” (Film-animazione)

22:45 – “L’uomo bicentenario” (Film-fantastico)

Inoltre vi ricordiamo che è possibile anche guardare Film e Serie Tv in streaming, in modo esclusivamente gratuito e legale.