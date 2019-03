Karina Cascella vs Rosa Perrotta a Non è la D’Urso: “Proprio tu parli delle donne?”

Non è la D’Urso ha tenuto incollati i telespettatori allo schermo nella serata di mercoledì 20 marzo 2019. Ci sono stati tantissimi ospiti allo show di Barbara D’Urso, a cominciare da Brigitte Nielsen, Wanna Marchi con sua figlia, fino a Karina Cascella e Rosa Perrotta. Queste ultime si sono confrontate in un diverbio faccia a faccia nell’ascensore creato dal programma di Canale 5. Insomma, sapevamo che tra le due non scorresse buon sangue. Entrambe non si sono mai tirate indietro quando si è trattato di lanciare frecciatine e cose simili. Per cui, adesso, Barbara D’Urso ha pensato bene di metterle vis a vis in un confronto abbastanza acceso.

Il confronto in ascensore tra Rosa Perrotta e Karina Cascella a Non è la D’Urso

Un confronto abbastanza pepato. Ce lo aspettavamo: insomma, come poteva non essere così? Sono ormai settimane che si punzecchiano a distanza, tramite social, e adesso è finalmente arrivato il momento di guardarsi negli occhi e dirsi tutto. Veramente tutto. Comincia Karina Cascella: “Mi fa piacere averti qui perché finalmente siamo sole. Io voglio sapere perché nel momento più bello della tua vita ti sei messa improvvisamente a polemizzare su tutto”.

Arriva la risposta di Rosa Perrotta: “Tu credi di avere giudizi universali su tutto e tutti. Questo non va bene”. Così, Karina precisa: “Dal momento che tu esponi qualcosa della tua vita privata devi accettare commenti e pareri”. E Rosa Perrotta continua: “Commenti, i tuoi, che a mio dire sono squallidi”. Insomma, questo è giusto un assaggio di tutto quello che è successo di lì a pochi minuti. Le due non hanno risparmiato colpi. Rosa Perrotta è anche incinta e pertanto non deve agitarsi. Glielo ricorda anche Karina Cascella durante il confronto. Barbara D’Urso interviene più volte: “Insomma, vi vedo abbastanza serene, no?”.