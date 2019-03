Meteo weekend 23-24 marzo 2019: torna il sereno, ma occhio all’insidia

Previsioni Meteo: occhio all’inganno in questo weekend. Sì, perché tra il 23 ed il 24 marzo ci sarà un bel clima mite e delle giornate di sole molto belle. Tuttavia, ci sarà una sorpresa che non piacerà proprio a tutti. Ecco, diciamo che gli italiani non potranno subito cantar vittoria dopo questo piacevole weekend all’insegna del sole e del bel tempo. Non si può ancora riporre in armadio la giaccia. Al limite, bisogna alleggerire un po’ l’outfit, ma con estrema cautela.

Meteo weekend: torna il bel tempo, ma c’è un’insidia

Poteva sembrare finalmente arrivata la Primavera dopo l’equinozio anticipato del 20 marzo 2019. Tuttavia, dobbiamo stare ancora un po’ attenti. La giornata di sabato 23 marzo 2019 avrà un clima magnificamente bello. Temperato, mite, ottimo per le passeggiate all’aria aperta. Magari in bici, con i bambini o con i nostri amici a quattro zampe. Bel tempo su tutta la penisola italiana. L’unico problema, ovvero qualche rovescio, si registrerà in Sicilia. Questo a causa di un vortice di bassa pressione per tutto il corso della giornata con nubi e piogge sparse sull’isola. Per questo motivo, in Sicilia ci saranno anche temperature leggermente più fresche.

Domenica idem. Beh, ci sarà bel tempo per tutto il weekend e la giornata di domenica sarà praticamente identica a quella di sabato per tutta Italia. L’alta pressione consentirà alla temperatura di alzarsi fino a 20-23 gradi. Clima sereno, soleggiato. Purtroppo, anche domenica i siciliani soffriranno ancora un po’ per della pioggia. Niente di che, nessun temporale.

Occhio all’inganno: dopo il bel tempo…

Come detto, non bisogna lasciarsi ingannare da questo weekend di bel tempo. Anzi, gli esperti meteo anticipano che tornerà presto il cattivo tempo e le temperature basse. Per questo, come detto, la giacca deve essere ancora a portata di mano. Infatti, stando a quelle che sono le previsioni meteo, già a partire da lunedì 25 marzo potrebbe tornare la bassa pressione e le temperature rigide.