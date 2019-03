Teresa Langella lancia il nuovo singolo ‘Controcorrente’: impossibile non notare quel dettaglio

L’ex tronista Teresa Langella, ieri 20 marzo, ha lanciato il suo nuovo singolo. Ebbene si. Per chi non lo sapesse, infatti, Teresa è una stimata cantante napoletana. Non a caso, infatti, durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha mostrato più volte la sua passione per il canto. Ma, in generale, per la musica. E, così, terminato il suo trono, Teresa si è catapultata in un nuovo progetto musicale. Il suo nuovo singolo è intitolato ‘Controcorrente’. E rappresenta il lato più romantico dell’autrice. Quello che, evidentemente, è stato fortemente deluso durante il suo percorso nel famoso dating show di Canale 5.

Teresa Langella ha davvero conquistato tutti durante Uomini e Donne. Nonostante, infatti, il carattere forte e con la risposta sempre pronta, la napoletana ha mostrato una dolcezza e una voglia di innamorarsi davvero unica. Sarà proprio per questo, infatti, che dopo il clamoroso ‘no’ ricevuto da Andrea Dal Corso, tutte le donne, e non solo, hanno mostrato la loro solidarietà. Teresa, infatti, ci credeva realmente in questa relazione. Ma, soprattutto, credeva che con il bel veronese potesse essere amore vero. Purtroppo, però, non è stato così. E così, dopo una bella delusione d’amore, la napoletana è ritornata a fare tutto ciò che ha sempre amato: cantare. Il nuovo singolo ‘Controcorrente’, uscito sulla piattaforma Youtube ieri 20 marzo, ha ottenuto un notevole successo sin dal primo momento. Tuttavia, però, è stato impossibile non notare un particolare. La canzone, infatti, racconta di un amore non andato a buon fine. “Tu dove sei, io sono qui che aspetto senza fiato tu dimmi dove sei, io che volevo te solo e soltanto te non quello che sei stato”, recita il singolo. Ebbene. Proprio queste parole hanno fatto drizzare le orecchie un po’ a tutti. Sarà per Andrea questa canzone? Chi lo sa.