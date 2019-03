Al Bano si scaglia contro l’ex moglie Romina: “E’ tutta colpa sua”.

Nelle ultime settimane il cantante italiano Al Bano Carrisi è al centro di molte pagine di giornali per la questione legata all’Ucraina. L’artista di Cellino San Marco infatti, com’è ormai noto, è stato inserito nella lista nera dal ministero della Cultura dell’Ucraina. La nazione lo considera, in altre parole, una minaccia per il paese. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e alla quale Al Bano ha risposto anche immediatamente, in più occasioni. Ai microfoni di Striscia la Notizia ad esempio ha detto: “Indagherò perché voglio voglio sapere a cosa si riferisce questo encomio che mi hanno donato dall’Ucraina. Non sarà piaciuto il mio canto, ma allora perché il Presidente mi ha chiamato per cantare?” Oggi però Albano è nuovamente al centro delle cronache per un altro motivo, ovvero quello legato al suo matrimoni con la storica ex moglie e partner canora, Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato interessantissime dichiarazioni legate alla fine del loro matrimonio.

Al Bano Carrisi sul suo matrimonio con Romina Power confessa: “E’ tutta colpa sua”

L’amatissimo cantante italiano Al Bano Carrisi recentemente ha rilasciato una intervista in cui rivelava interessanti retroscena legati alla separazione passata con la sua prima moglie Romina Power. Il cantante ha detto chiaramente che è stata Romina a volersi separare da lui. Infatti, Al Bano ammette che, se fosse stato per lui, i due non si sarebbero mai separati. A tal proposito ecco le parole rilasciate dal cantante nei confronti di Romina Power: “È lei che ha portato il germe della separazione nella famiglia Carrisi. Prima di allora nella mia famiglia non si sapeva cosa significasse la parola divorzio. È lì che si è uscita l’americana che è in lei. Forse anche l’amata Cellino a lei stava stretta”. Parole molto significative che non lasciano indifferenti i fan di una delle coppie più amate della musica italiana.

