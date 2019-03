Elisabetta Canalis hot su Instagram: l’intimo che indossa è trasparente, si vede tutto.

Più passa il tempo, più diventa bella: Elisabetta Canalis è una vera e propria meraviglia della natura. Tra le veline di Striscia la Notizia più amate di sempre, la Canalis è amatissima e seguitissima sui social nonostante non sia più molto presente nella nostra tv. Merito della sua inconfondibile bellezza, ma non solo. Per molti Elisabetta è un esempio di semplicità e umiltà, doti molto rare nel mondo dello spettacolo. Che la fanno apprezzare molto anche dalle donne, che spesso e volentieri commentano le foto della bella sarda tanto quanto gli uomini. E a proposito di foto, qualche ora fa la bellissima Elisabetta ha postato uno scatto che ha lasciato tutti senza fiato. Vediamolo insieme.

Sono passati tanti anni da quando la vedevamo ballare sul bancone del tg satirico più famoso della tv al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Eppure Elisabetta Canalis rimasta nel cuore degli italiani. E a quasi 41 anni, è una delle donne più desiderate dagli uomini del nostro Paese. Il motivo? È molto semplice. La sua innegabile bellezza. Una bellezza naturale. Già, perché la bellissima velina mora non sembra affatto cambiata nel tempo, a differenza di molte sue colleghe. Il viso è praticamente identico. Nessuno stravolgimento dovuto alla chirurgia estetica: una cosa non da poco per i nostri tempi!

Ma non è solo il viso che la bella Elisabetta ama mostrare ai suoi followers. Ebbene qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, la Canalis ha postato uno scatto davvero sensuale. Elisabetta indossa un completino intimo,caratterizzato da alcune parti in pizzo e altre trasparenti. Un gioco di vedo-non vedo che rende la foto assolutamente sensuale. Probabilmente, si tratta di una foto di qualche tempo fa, risalente a una campagna pubblicitaria per un brand di cui Elisabetta è stata testimonial. Una foto che ritrae alla perfezione la bellezza della showgirl sarda. A rendere le foto ancora più provocante, la didascalia che Elisabetta Canalis ha accompagnato alla foto. “Grrrr” scrive la bella velina, ad indicare il verso di un leopardo. Il completino che indossa infatti presenta dei dettagli con la fantasia animalier. Che dire, passa il tempo ma la Canalis no!

Ecco lo scatto di Elisabetta che ha fatto impazzire i fan: