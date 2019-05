Antonella Clerici, il clamoroso ritorno in TV e il pensiero su Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de la Prova del Cuoco svela un’incredibile indiscrezione.

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha annunciato che tornerà in TV con un programma tutto suo e indovinate un po’ di cosa tratterà? Senza dubbio, di cucina! Ebbene sì. Antonella Clerici annuncia di voler tornare sul piccolo schermo tornando a fare ciò che le riesce meglio, soprattutto dopo il flop di Portobello andato in onda su Rai 1 il sabato sera, lo show remake di quello di Enzo Tortora che non ha avuto particolare successo.

Questo annuncio, per molti, suona un po’ come una sfida a Elisa Isoardi, attuale conduttrice de La prova del Cuoco.

Antonella Clerici, il clamoroso ritorno in TV e il pensiero su Elisa Isoardi

Un confronto diretto o quasi con Elisa Isoardi, che ha preso il suo posto a La Prova del Cuoco. Antonella decise di abbandonare il programma per volersi dedicare più alla famiglia, dato che pensava solo al lavoro e alla carriera. Ora però sta studiando un nuovo programma televisivo, un progetto legato al cibo e al green.

Antonella si esprime anche sulla Isoardi : “Ha uno stile diverso dal mio, sta cercando la sua strada, poi dopo un po’ però cambio canale, altrimenti penso sempre a cosa farei io…”.

Ovviamente per la nuova conduttrice de La Prova del Cuoco si tratta di un’esperienza del tutto nuova e sicuramente non deve essere stato facile l’approccio con il programma

I cambiamenti a La Prova del Cuoco

“È cambiata la mamma e adesso si va avanti con questa nuova mamma, i cuochi sono sempre quelli di una volta con novità anche lì, però sta andando bene. Ho preso una cosa che avevo già provato e adesso è mia! Quest’anno è stato un anno bello di grande prova. Altro che prova del cuoco… prova del fuoco!”. Queste le parole di Elisa Isoardi per commentare la sua esperienza in TV. Affermando che queste sono esperienze che possono migliorarti dal punto di vista professionale. Gli ascolti ne hanno risentito un po’ all’inizio ma poi tutto è tornato più o meno alla normalità.