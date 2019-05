Le Donatella in costume su Instagram: i fan impazziti

Le Donatella si mostrano in costume su Instagram: i fan sono impazziti alla visione.

Ultimamente si parla molto di loro: Giulia e Silvia Provvedi sono le gemelle che ormai spopolano nel mondo della tv e sul web. Hanno partecipato a tantissimi programmi, come X Factor, L’Isola dei Famosi, Dance Dance Dance e il Grande Fratello Vip. Ora fanno parte della giuria di All Together now. Inoltre hanno lanciato un disco “Scusami ma esco”: insomma, oggi sono tra i personaggi più noti ed amati in Italia anche grazie alla loro bellezza ed alla loro simpatia. Ecco che su Instagram pubblicano loro scatti ed uno in particolare, in costume, ha fatto alzare la temperatura ai fan.

Le Donatella si mostrano in costume su Instagram: i fan sono impazziti

Giulia e Silvia Provvedi si preparano all’estate: con i loro bikini neri ricchi di paillettes hanno incendiato il popolo di Instagram. Tramite un post si sono mostrate belle e sorridenti con indosso un bel costume: i commenti per la loro bellezza sono veramente tantissimi. Questo il post:

Intanto nel loro profilo in comune non ci sono solo scatti sexy o in costume: le due gemelle si divertono molto a fare dei piccoli sketch in cui imitano le giovani d’oggi, i problemi con i fidanzatini o le classiche conversazioni tra amiche. Fanno molto ridere insieme e sono amate anche per questo: portano gioia e allegria ovunque vanno. Anche nella casa del Grande Fratello hanno conquistato l’amicizia ed il bene di tutti. Sono due persone molto speciali.

