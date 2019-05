Abbiamo imparato a conoscere Alessandro Cattelan conduttore di X Factor 2019 su Sky e conduttore radiofonico, ma chi è sua moglie Ludovica Sauer.

Alessandro Cattelan è uno dei volti noti della televisione italiana e della radio. Oltre a condurre infatti un programma su Radio Deejay, Alessandro Cattelan è il volto di X-Factor ormai da diversi anni e ha anche un programma tutto suo intitolato EPCC, E poi c’è Cattelan, in onda su Sky Uno dove intervista personaggi famosi della televisione italiana, attori e artisti. Ma non solo: Alessandro Cattelan è anche un papà e un marito straordinario. La sua compagna è Ludovica Sauer, una donna bellissima. Conosciamo meglio allora la moglie di Alessandro Cattelan.

Leggi anche: Alessandro Cattelan condurrà Sanremo 2020? La risposta sorprende tutti

Chi è Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan

Ludovica Sauer, metà brasiliana e metà tedesca è cresciuta tra la Svizzera e Porto Alegre. La bellezza di Ludovica è evidentemente pazzesca. Classe 1981, modella, conosce Alessandro Cattelan nel 2008 quando il conduttore ha solo 28 anni e ha un passato da Vj e tanti sogni ed aspirazioni. Dal canto suo Alessandro Cattelan quando conosce Ludovica ha voglia di innamorarsi e tra i due scatta subito qualcosa. Il primo incontro tra Ludovica e Alessandro Cattelan è avvenuto allo stadio dove i due si sono incontrati per caso per vedere la squadra del cuore. Il matrimonio tra i due è arrivato dopo tanti anni di fidanzamento perché Ludovica e Alessandro si sono sposati nel 2014 ed erano già genitori da 2 anni per la prima volta della piccola Nina, mentre nel 2016 è nata la secondogenita Olivia. La coppia è molto felice e da quanto si evince dal web sappiamo che Ludovica oltre a essere seguitissima su Instagram, ama molto praticare sport, le piace viaggiare e anche scattare foto soprattutto in bianco e nero. La loro è una coppia di quelle modello che in tanti vorrebbero imitare in qualche modo e vivere!

Per ulteriori curiosità sui personaggi dello spettacolo —> CLICCA QUI