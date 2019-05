Pamela Prati e Mark Caltagirone: esiste oppure no? Il web si scatena con i tweet più divertenti che abbiamo scelto per voi.

La storia tra Pamela Prati il Mark Caltagirone sta tendendo letteralmente banco ormai da diverse settimane. Ospite di Barbara D’Urso, 4 mesi fa circa, Pamela aveva annunciato che si sarebbe sposata perché finalmente aveva trovato l’uomo della sua vita, questo imprenditore miliardario Marco Caltagirone con cui avrebbe persino adottato due figli.

Pamela Prati: Verissimo e Live! Non è la D’Urso, la verità su Mark Caltagirone

La notizia ha fatto il giro del web e tutti si sono detti entusiasti e felici per Pamela Prati e il suo nuovo amore tanto che quando il matrimonio è saltato si è scatenato il caos perché di Marco Caltagirone non ce n’era traccia. E ancora non ce ne non sono mai state! I profili social sono scarsi, senza foto e non si capisce il perché Pamela Prati non abbia mai voluto mostrare le immagini del suo futuro marito. Scoppia così il caso mediatico il cosiddetto Pamela Gate, super chiacchierato. Prima Pamela Prati è andata ospite da Verissimo al quale aveva rilasciato l’esclusiva per la diretta del matrimonio. Quando il matrimonio è saltato ha dovuto dare delle spiegazioni a Silvia Toffanin, ma l’intervista però è risultata abbastanza strana visto che Pamela ha abbandonato lo studio per circa mezz’ora. Quando è entrata ha fatto vedere la foto di un uomo e la Toffanin ha sottolineato come poteva essere sia Mark Caltagirone che un qualsiasi altro uomo.

Tweet Pamela Prati: i più divertenti del web

Nella serata di mercoledì 15 maggio Pamela Prati va poi aLive non è la D’Urso di nuovo per spiegare la sua verità e per rendere giustizia, a suo dire, al pubblico. Anche questa volta Pamela Prati insieme alla sua agente Eliana Michelazzo risponde a tutto non risponde a niente. Ci sono tanti dubbi, tante cose che non tornano: i lavoratori non pagati, fiorai non pagati… una situazione insomma piuttosto imbarazzante. Il web ovviamente si è scatenato su Pamela Prati e sul suo presunto compagno Mark Caltagirone. Ci sono tantissime immagini divertenti sul web, soprattutto tra gli utenti di Twitter si sono particolarmente scatenati e noi abbiamo scelto per voi i cinguettii migliori per farvi quattro risate in attesa di scoprire, si spera, prima o poi la verità sul matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone.

