Uomini e Donne, il primo a scegliere è Andrea: le prime anticipazioni dalla villa, dove il pugliese sta registrando il week end con le corteggiatrici, prima della scelta finale.

Ci siamo. Anche la questa seconda parte della stagione di Uomini e Donne si è conclusa, il che vuol dire solo una cosa: è tempo di scelte! Ebbene si, i tre tronisti della seguitissima trasmissione di Canale 5 sono pronti a scegliere con cui uscire dal programma per iniziare una storia d’amore. A occupare il trono più famoso della tv negli ultimi mesi due donne, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, e un uomo tra loro, Andrea Zelletta. E secondo le ultime indiscrezioni apparse sul web, sarà proprio il bel pugliese il primo a scegliere. Nonostante alcune smentite iniziali, sarà ancora la villa il teatro della scelta finale. Ci sarà, quindi, anche per le nuove scelte, la festa al castello. E dal profilo ufficiale di Raffaella Mennoia è possibile capire che Andrea sta già registrando il suo week end in villa. Scopriamo le prime anticipazioni.

Uomini e Donne, il primo a scegliere è Andrea: sono iniziate le riprese del week end in villa

È tempo di scelte a Uomini e Donne! Ma chi si aspettava la “scelta classica” in studio, con tanto di petali rossi, rimarrà deluso. Anche per le nuove scelte, infatti, ci sarà la scelta al castello. Dopo il weekend coi propri corteggiatori/corteggiatrici, i tronisti dovranno attendere la persona scelta insieme a tutti gli invitati all’esclusivo party. E solo allora potrà scoprire la risposta. Ma chi sarà il primo a scegliere? Ebbene, pare che a rompere il ghiaccio sarà proprio l’unico maschietto seduto sul trono. Il più indeciso dei tre, Andrea Zelletta. A informarci di questo è stata proprio Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi. In una Instagram Story infatti, ritrae il bel pugliese proprio nella famosa villa. Il che ci fa capire che è già iniziata la registrazione del suo week end con le sue corteggiatrici. Date un’occhiata:

Andrea sta quindi registrando in questo momento la sua scelta? Pare proprio di si. Una scelta che, secondo le ultime notizie, dovrebbe andare in onda lunedì 27 maggio, ma nulla è ancora ufficiale. Quel che è certo è che ormai per Andrea non c’è più spazio per i dubbi. Dopo il percorso in villa, in conoscerà meglio le pretendenti, dovrà essere solo una la ragazza con cui vorrà condividere il suo tempo a telecamere spente. Chi la spunterà?

Sarà Klaudia la sua scelta?

Secondo le ultime anticipazioni trapelate sul web, sono due le ragazze che Andrea ha portato in villa. Pare infatti che, dopo le ultime liti, la bella Muriel abbia definitivamente interrotto il suo percorso a Uomini e Donne. Chi sono quindi le pretendenti rimaste? Ebbene, saranno Natalia e Klaudia a contendersi il bel pugliese. Per entrambe le corteggiatrici, Andrea ha dimostrato grande interesse. Con Natalia, il feeling è scattato subito, quando la ragazza era ancora tra le corteggiatrici dello spagnolo Ivan Gonzales. Ma Klaudia, pian piano, è riuscita a insinuarsi nella mente del tronista, tanto da sembra adesso la favoritissima per la scelta finale. Ma conoscendo l’indecisione del bel pugliese, sarà tutto in ballo fino all’ultimo istante. Non ci resta che attendere la scelta finale per scoprire finalmente chi riuscirà a rubare il cuore di Andrea. E voi chi vorreste vedere al suo fianco?

