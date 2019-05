Chi vincerà Amici 2019: chi sarà il vincitore del reality di Maria De Filippi sabato prossimo?

La finale di amici 2019 è ormai alle porte. Il Talent di Maria De Filippi questa sera va in onda con la semifinale e vedrà i concorrenti rimasti in gara, Giordana, Alberto Rafael e Vincenzo giocarsi il posto per la Finale di Amici 18. I concorrenti dall’inizio, con i pomeridiani di sabato, i casting, le prove… arrivando in poi ovviamente anche al Serale si sono dati battaglia cercando di mostrare al pubblico a casa ai professori e ai giudici il loro valore.

Leggi anche: Serale Amici 2019, sabato 18 maggio | Anticipazioni | Ospiti

Serale Amici 2019: chi vincerà?

Ora sono rimasti in cinque giocarsi la semifinale e il dubbio su chi sarà il vincitore di questo serale di Amici 2019 esiste. Sarà una puntata piuttosto particolare quella finale perché i ragazzi rimasti in gara sono tutti particolarmente bravi e il pubblico non sembra essersi schierato in maniera proprio palese per uno piuttosto che per un altro. Sicuramente in lizza per la vittoria troviamo Giordana che, con la sua voce straordinaria e riconoscibile si è molto fatta notare. Oltre a questo ovviamente c’è anche il suo carattere che non è mai venuto meno e si è sempre distinta rispetto agli altri ragazzi. A giocarsi la finale sicuramente poi troviamo anche Alberto, il cantante lirico pop che con semplicità e umanità ha conquistato il pubblico a casa che puntata dopo puntata lo ha sempre sostenuto e votato . Tra i ballerini sicuramente nell’ultimo periodo si è fatta notare più Rafael di Vincenzo. Il ballerino della ex squadra blu sebbene sia molto bravo ed esperto, con le sue continue lamentele ha perso un po’ di appeal sul pubblico che invece ha imparato ad apprezzare il ballerino Rafael. Soprattutto dopo le ultime puntate e dopo le coreografie è riuscito a lasciare senza fiato tutti, professori e giudici compresi. Quindi sarà probabilmente uno di loro tre ad aggiudicarsi la vittoria di Amici di Maria De Filippi 2019 a per scoprirlo dovremo aspettare ancora un problema finalmente chi sarà il vincitore!

(Fonte immagini Amici Ufficiale Instagram)

Per ulteriori curiosità su Amici e i personaggi dello spettacolo —> CLICCA QUI