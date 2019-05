Ad Amici 18 sembra essere calato il serio, in particolare tra Tish e Giordana viste insieme all’interno di un video pubblicato sull’account ufficiale del talent.

E’ tempo di verdetti per l’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi. Sabato 25 maggio sarà il turno infatti della finale di questa edizione, una tra le più belle degli ultimi anni. Tra i concorrenti ci sono state numerose discussioni accese nel corso di queste settimane, soprattutto per quanto riguarda alcune concorrenti donne. Due su tutte, Tish e Giordana. Ora che la cantante dai capelli arancioni e dal trucco stravagante è stata eliminata e non sarà presente nella finalissima di sabato prossima, le due hanno approfittato per fare finalmente pace, visto che tra l’altro entrambe hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi fan del programma per giovani talenti del canto e del ballo che ormai da anni colleziona milioni di telespettatori su Mediaset. In queste ore si era paventata l’ipotesi di una pace tra Tish e Giordana, ma in un video che è sbucato sui social in queste ore è uscita fuori la verità che ha confermato quanto si diceva nelle voci delle ultime ore.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessuna news, scoop e indiscrezione sui VIP e personaggi più seguiti del momento, clicca qui!

Amici 18, Tish e Giordana insieme: il video lascia i fan a bocca aperta

Sul profilo Instagram ufficiale del programma di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, è apparso un video in cui si vede come le due abbiano di fatto messo da parte ogni tipo di ostilità. Nel video entrambe affermano, durante un firma copie in un centro commerciale, come sia stata una giornata pazzesca in vostra compagnia non poteva che chiudersi con un enorme grazie a voi che avete reso possibile tutto questo. In moltissimi hanno quindi approfittato di questo video relativo alle due concorrenti di Amici, con Giordana in finale e Tish eliminata, per affermare come siano state belle le immagini di questa riappacificazione. In tanto infatti hanno commentato sotto al video postato dal canale ufficiale di Amici di come finalmente sia giunta l’ora di sotterrare l’ascia da guerra da parte delle due “fazioni” di fan delle due cantanti.