Amici di Maria de Filippi, Pio e Amedeo e la domanda scomoda a J-Ax sul litigio con Fedez durante la semifinale di Amici 2019.

Pio e Amedeo lasciano sempre il segno durante i loro interventi ad Amici di Maria De Filippi, grazie alla loro irriverenza e schiettezza. In ogni puntata si divertono a prendere di mira ironicamente tutti gli ospiti in studio. Questa volta il malcapitato di turno è stato J-Ax. Il duo comico, infatti, rivolge una domanda scomoda al cantante sulla vicenda del litigio con Fedez. Tutti si chiedono perché i due, dopo tanti progetti, canzoni ed eventi insieme, non si rivolgano più la parola. E come sappiamo, anche Rovazzi ha chiuso i rapporti con il marito di Chiara Ferragni.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessuna news, scoop e indiscrezione sui VIP e personaggi più seguiti del momento, clicca qui!

Amici di Maria de Filippi, Pio e Amedeo, domanda scomoda a J-Ax

Pio e Amedeo, con la schiettezza che li contraddistingue, chiedono a J-Ax il motivo del litigio con Fedez. “Ma perché non fate pace? Noi abbiamo pure girato un video con voi”. In più, chiedono espressamente se il motivo del litigio sia legato a una questione economica. Ma J-Ax smentisce. “Siamo amici, è solo finito un percorso”.

A quel punto i comici scherzano con Maria de Filippi, invitandola ad ospitare i cantanti a “C’è Posta Per Te” per mettere fine a questa storia.

Le parole di Fedez

Fedez non si è mai sbilanciato sui motivi del litigio con J-Ax, ma, recentemente, all’evento Vanity Fair Stories si è lasciato andare parlando del concerto di San Siro che è stato un momento magico e impensabile per la sua carriera. “Dopo il concerto sono venuto a conoscenza di cose non piacevoli che mi erano state tenute nascoste proprio per fare San Siro”. Cosa sarà accaduto tra i due cantanti che erano legati da una profonda amicizia?