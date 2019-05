Belen Rodriguez stuzzica i fan: costume strettissimo e posa ‘particolare’

Belen Rodriguez stuzzica i fan. Ecco uno degli ultimi video postati dalla bella argentina, il costume è davvero stretto. La posa bollente incanta tutti.

È una delle donne più ammirate ed invidiate del nostro Paese. E d’altra parte, scorrendo tra le foto del suo profilo ufficiale su Instagram, è impossibile dire il contrario. Belen Rodriguez, nata in Argentina ma adottata in Italia, vanta senza alcun dubbio una bellezza davvero infinita. Tantissime, infatti, sono le foto che lo testimoniano. Merito di cotanto fascino sicuramente un’alimentazione sana, corretta ed equilibrata. E non solo. Com’è noto a tutti, infatti, la showgirl si sottopone a delle sessione d’allenamento davvero duro e faticoso. E dobbiamo ammettere che, nonostante il sudore, i risultati si vedono. Eccome se si vedono. Così come nel video pubblicato poche ore fa su Instagram. Scopriamolo.

Per ulteriori news su Belen Rodriguez, la sua storia d’amore con Stefano De Martino, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, per sapere gli ultimi aggiornamenti sulla coppia più amata –> clicca qui

Belen Rodriguez stuzzica i fan: il video bollente su Instagram

Lo hanno fatto di nuovo. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ripartiti. Dopo l’incredibile vacanza in Messico, insieme al loro piccolo Santiago, la giovane coppia ha deciso di rilassarsi di nuovo. Non si sa con certezza dove siano andati Stefano e Belen. Una cosa, però, è ovvia. È una località di mare. Numerosi, infatti, sono gli scatti che entrambi nelle ultime ore stanno condividendo su Instagram. Ebbene. Proprio uno di essi, tra l’altro condiviso dalla bella e sensuale argentina, è davvero bollente. In verità, stiamo parlando di un’Instagram Stories. In ogni caso, però, il risultato è uguale. Belen si mostra allo specchio intenta a ‘stuzzicare’ i suoi fan. È in costume, tra l’altro appartenente alla sua linea di costumi ideato con sua sorella Cecilia, e si lascia andare a delle riprese davvero bollenti. Adottando, inoltre, una posa davvero molto ‘particolare’. La showgirl, infatti, non si mostra in viso. Piuttosto, preferisce mettersi di spalle al muro. Riprendendosi, così, il suo lato B. Insomma, dei frame davvero incredibili.