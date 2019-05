Diletta Leotta in costume su Instagram: i fan sono a bocca aperta. La sexy conduttrice continua a stupire i suoi followers con uno scatto mozzafiato.

La sexy conduttrice torna a far sognare i followers con una foto molto provocante.

Diletta Leotta è una delle donne più sexy della TV e dei social. La bella siciliana è nota al pubblico per la sua partecipazione e conduzione di programmi sportivi su Sky. Attualmente sta conducendo a Dazn ed è impegnata nel programma radiofonico di Radio 105.

Non c’è giorno in cui non si parli di Diletta Leotta, sia per la sua bravura, ma soprattutto per la sua bellezza che mette volentieri in mostra sul suo profilo Instagram. Spesso pubblica foto o video che la ritraggono anche in pose piuttosto seducenti. Nonostante, infatti, dal punto di vista lavorativo la bella siciliana sia davvero molto impegnata, non si stanca mai di aggiornare i suoi numerosi fan su Instagram.

Diletta Leotta in costume su Instagram

Nonostante il brutto tempo e la pioggia che cade in tutta Italia, Diletta pubblica una foto in costume, con la didascalia “Trasportatemi qui“. Proprio per rimpiangere le belle giornate di sole passate durante la sua ultima vacanza. Gli occhi degli utenti cadono inevitabilmente sulle sue bellissime forme e tutti sembrano apprezzare, complimentandosi con la bella conduttrice.

Ecco la foto pubblicata da Diletta Leotta su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Teletrasportatemi qui!!! 🥺❄️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 19 Mag 2019 alle ore 4:05 PDT

La vita privata di Diletta

Nonostante Diletta Leotta non parli molto della sua vita privata, la conduttrice è felicemente fidanzata. Il fortunato è Matteo Mammì. I due stanno insieme dal 2016, ma soltanto nel 2018 hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Diletta si dice davvero felice accanto a lui. E sogna molto presto un classico matrimonio in abito bianco.

Recentemente Diletta a Verissimo aveva confessato: «Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. Voglio diventare mamma. Io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma».