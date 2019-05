Domenica In, Alessia Marcuzzi: ecco come mi ha conquistata mio marito Paolo. La conduttrice si confessa a cuore aperto con Mara Venier.

Alessia Marcuzzi è la prima ospite della nuova puntata di Domenica In, condotto da Mara Venier. La conduttrice de L’Isola dei Famosi si confessa a cuore aperto parlando della sua carriera, della sua famiglia, del rapporto con i suoi figli e con le attuali mogli dei suoi ex, Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti.

Occhi a cuore, però, riservati a suo marito Paolo. Nel corso dell’intervista con Mara, Alessia racconta come suo marito l’abbia conquistata, usando una strategia di corteggiamento molto semplice: dandole libertà.

“Ci conoscevamo ma non ci eravamo mai avvicinati in passato. Poi lui ha iniziato a corteggiarmi, e mi ha conquistata con la libertà” . Queste le parole di Alessia, che spiega di essere sempre stata una “pazzerella” e che Paolo ha cercato di calmare questo suo lato, riuscendoci. Inoltre ha confessato di essere gelosissima di suo marito. Mentre lui non lo è affatto:

“Riesce a conquistarmi giorno per giorno proprio grazie a tutta la fiducia che ripone in me. Io ad esempio posso andare in viaggio da sola con le mie amiche, ma lui da solo con i suoi amici per me non ci può andare sicuramente“.

Alessia racconta anche di aver fortemente apprezzato il fatto che suo marito Paolo abbia subito instaurato un bel rapporto con i suoi figli, non essendo mai invadente e facendosi conoscere gradualmente prima di chiederle di sposarlo.

Alessia presenta il suo nuovo libro

Alessia Marcuzzi ha appena pubblicato un libro “In Viaggio con Alessia”, una sorta di guida turistica che dispensa consigli utili su quattro città del suo cuore: Roma, Parigi, Londra e Milano.

La Marcuzzi ai microfoni di Radio Deejay ha spiegato di aver ereditato la passione per i viaggi dai suoi genitori, due grandi viaggiatori che l’hanno portata con loro in ogni parte del mondo. Il suo libro vuole essere una guida utile per i turisti italiani per sapere cosa fare e conoscere luoghi particolari a Londra, Milano, Parigi e Roma, al di là di musei e monumenti. Per scrivere questa guida si è fatta aiutare da tutta la sua famiglia: le dritte su Londra, per esempio, gliele ha date il figlio Tommaso che ha 18 anni e l’ha aiutata a scoprire il lato young della nuova City che nelle solite guide non c’è. “Sono una di quelle che appena hanno due giorni liberi prendono i figli e partono. Io ho sempre una valigia pronta!”, ha dichiarato la bella conduttrice.