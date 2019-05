Domenica In, Vittorio Grigolo scoppia a piangere. Momento emozionante durante l’intervista del tenore. Altrettanto emozionante il gesto di Mara Venier.

Questa penultima puntata di Domenica In è stata letteralmente imperdibile. Come annunciato dalle nostre anticipazioni, infatti, per questo appuntamento Mara Venier ha pensato a qualcosa di speciale. E possiamo dire che ci è riuscita in pieno. Tantissime, infatti, sono state le interviste che hanno colpito ed emozionato i telespettatori del famoso show di Rai Uno. A partire da Alessia Marcuzzi, Nunzia De Girolamo, Raimondo Todaro e Jerry Calà. Ma non solo. Ospite della puntata di oggi è stato anche Vittorio Grigolo, ex direttore artistico del talent Amici di Maria De Filippi.

Domenica In, Vittorio Grigolo in lacrime: la reazione di Mara Venier

Il tenore si è lasciato andare ad una toccante ed emozionante intervista a Domenica In. Vittorio Grigolo, reduce dal successo di Amici nel ruolo di direttore artistico della squadra blu, con Mara Venier ha affrontato diversi argomenti. A partire dalla sua passione per la musica lirica, la sua carriera e, soprattutto, la sua famiglia. Ebbene. È proprio su quest’argomento ed, in particolare, sulla madre che il famoso tenore si scioglie in un emozionante pianto. Una reazione del tutto inaspettata. Ma che spiega in pieno l’unicità dell’artista. Una reazione che, tra l’altro, colpisce la conduttrice. La quale immediatamente si alza dalla sua postazione per andare a consolare il suo ospite. “Un padre e una madre ti appoggeranno sempre, fino alla fine dei giorni”, dichiara il cantante tra le lacrime. Immediata, poi, è stata la reazione del web. Che, subito dopo la visione di tale quadretto in televisione, ha riversato tutto il suo apprezzamento sui diversi social. “L’eroe non è chi trattiene le lacrime. Le lacrime fanno bene”, conclude Vittorio. Ed è proprio così. Il tenore ha perfettamente ragione.