L’agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, sarà presente domani al Grande Fratello: a quanto pare però qualcuno ha fatta una richiesta a Berlusconi.

Una notizia assurda sta circolando nelle ultime ore ma che a quanto pare ha trovato conferma nelle parole della stessa conduttrice Barbara D’Urso. Eliana Michelazzo ha espresso la volontà di voler partecipare al reality show della casa più spiata d’Italia, “Grande Fratello”. L’agente di Pamela Prati l’ha annunciato attraverso una delle sue storie pubblicate su Instagram, dove tra l’altro ha fatto diverse rivelazioni soprattutto in merito al famoso Mark Caltagirone. La Michelazzo inoltre ha già registrato la puntata di “Live – Non è la D’Urso” dove ha rilasciato tutta la verità sul caso di Pamela Prati. Ma a quanto pare non è del tutto soddisfatta, poiché ha avanzato la richiesta di voler andare o all’estero o all’interno del Grande Fratello. Tuttavia, molti utenti hanno commentato negativamente la richiesta dell’agente. In particolare, un giornalista di Dagospia non solo ha mostrato il suo dissenso ma ha anche fatto un annuncio al vice-presidente della Mediaset. Scopriamo insieme che cosa ha detto.

Eliana Michelazzo al Grande Fratello, la richiesta a Berlusconi fa discutere

Alberto Dandolo, noto giornalista di Dagospia, ha pubblicato un post-critica riguardo la richiesta shock dell’agente di Pamela Prati. Come vi avevamo già anticipato oltre a sottolineare il suo dissenso, ha rivolto il post in particolare a Piersilvio Berlusconi, vice-presidente della Mediaset. Dandolo ha infatti iniziato subito il commento rivolgendosi direttamente a lui. Dopo averlo definito come una persona perbene e un ottimo manager, l’ha invitato a riflettere meglio sulla richiesta della Michelazzo di essere inserita all’interno del reality show più longevo della rete Mediaset. Secondo le sue considerazioni, la persona che ha avanzato la richiesta è pur sempre una donna che ha ammesso di essere andata avanti con un’enorme bugia. Proprio per questo motivo, all’interno del post, il giornalista chiede ai suoi collaboratori di pensarci due volte prima di truffare per la seconda volta il grande pubblico, dando ancora ulteriore visibilità e accennando anche all’eventuale compenso ricevuto grazie a questa farsa assurda. Come reagirà il vice-presidente della Mediaset? E voi come la pensate?

Arriva la risposta ufficiale di Mediaset

La Mediaset non ha mai preso in considerazione, dall’editore della rete, la presenza dell’agente Eliana Michelazzo all’interno del reality “Grande Fratello”. A chiarire ogni dubbio è stato un tweet pubblicato sul profilo ufficiale della rete. A quanto pare quindi le voci che sono circolate nelle ultime ore si sono rivelate soltanto supposizioni.