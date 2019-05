Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, sbarca al Grande Fratello: colpo di scena clamoroso per il pubblico di Barbara D’Urso.

Eliana Michelazzo, agente ed amica di Pamela Prati, ha avanzato una richiesta ‘shock’: entrare nella casa del Grande Fratello. E, stando a quanto detto da Barbara D’Urso in diretta a Domenica Live, pare proprio che la richiesta verrà presa in analisi e che potrebbe anche essere accettata. Come sappiamo, Eliana è già stata ospite svariate volte di Barbara D’Urso nel suo programma Live, ma adesso a quanto pare potrebbe cambiare format. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il motivo che ha spinto la Michelazzo ad avanzare questa bizzarra (?) richiesta.

Eliana Michelazzo al Grande Fratello: la richiesta shock

Beh, può sembrare bizzarro: l’agente di Pamela Prati che nell’ultimo periodo sta partecipando ad un numero esorbitante di trasmissione, ritrovandosi al centro di una vera e propria bufera mediatica, entra al Grande Fratello? Insomma, la domanda che le persone si pongono sui social è: cosa c’entra il GF con tutto questo? Perché una richiesta del genere?

Stando a quanto spiegato proprio da Eliana Michelazzo, adesso avrebbe una gran voglia di ‘isolarsi’ dal resto del mondo per stare lontana proprio da quella bufera che la tiene in trappola, al centro tra polemiche, critiche ed attacchi ripetuti da ogni dove.

Eliana, perché tutti ce l’hanno con lei?

Nelle ultime ore è trapelato un bel po’ di nervosismo e diversi attacchi sono giunti all’indirizzo proprio di Eliana Michelazzo. Il motivo? Come abbiamo già scritto, Eliana ha svelato di non aver mai conosciuto Mark Caltagirone, il fantomatico uomo di Pamela Prati e di aver raccontato delle bugie in diretta a Live Non è la D’Urso. Beh, il pubblico si è sentito preso in giro. Un po’ come Barbara D’Urso, Silvia Toffanin e gli altri. Il matrimonio di Pamela Prati è diventato un enorme caso mediatico che sta facendo parlare ormai da mesi. Un matrimonio che si doveva celebrare l’otto maggio ma di cui non c’è neanche traccia. Ancora oggi, non si sa e non si capisce chi è la vittima e chi il carnefice di questo gioco da cui, temiamo, sicuramente qualcuno uscirà solo con le ossa rotte in senso figurativo.