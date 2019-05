Eurovision Song Contest 2019, vince l’Olanda con Duncan Laurence: ecco come si è classificato Mahmood, in gara col brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Soldi.

Si è tenuta ieri la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2019. Una serata iniziata poco dopo le 20 e 30 e conlcusasi dopo l’una. Ospite d’eccezione dell’evento musicale, una delle star più apprezzate a livello mondiale, Madonna, che prima delle sue esibizioni ha caricato i 26 concorrenti della competizione con una massima “non sottovalutare la forza della musica nell’unire la gente”. Ma quale Paese ha trionfato quest’anno? Chi sperava nell’Italia, avrà una brutta sorpresa: è stato Duncan Laurence, dell’Olanda, a trionfare. Ma il nostro Mahmood non ha fatto sfigurato. Ecco in che posizione si è classificato e quale importante premio ha ricevuto.

Per tutte le informazioni dettagliate sulla partecipazione di Mahmood agli Eurovision Song Contest 2019 e rivedere la sua performance con Soldi CLICCA QUI

Eurovision Song Contest 2019, vince l’Olanda: secondo posto per l’Italia di Mahmood

La sua Soldi ha fatto cantare e ballare tutti. E tutti hanno battuto le mani durante il ritornello. Mahmood ha incantato il palco dell’Eurovision Song Contest 2019, sfiorando un sogno che manca all’Italia dal 1990. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo è infatti arrivato secondo, a soli 27 punti di differenza dal rivale olandese. Un risultato comunque eccezionale: è una delle posizioni più alte per l’Italia negli ultimo anni. Mahmood si presenta all’evento col suo solito look particolare: la sua camicia a mezza manica rossa con fiori orientali dorati attira l’attenzione di tutti. Ma è il suo brano, innovativo e moderno, a incantare tutti. Un brano grazie al quale vince il Composer Award, il premio per la migliore composizione: è la prima volta per un italiano. Un successo insomma, quello di Mahmood, che nonostante ha raggiunto la vittoria, ha convinto gran parte dei Paesi. San Marino, Croazia, Belgio, Germania, Macedonia del Nord e Malta: sono stati ben sei i Paesi ad assegnare all’italiano Mahmood 12 punti, il punteggio massimo nella competizione.

Ma non solo, il ritmo di Soldi sembra aver conquistato anche il web. Dal profilo ufficiale di Instagram dell’Eurovision è possibile infatti leggere i tantissimi commenti di apprezzamento per Mahmood e la sua canzone. Utenti provenienti da ogni parte d’Europa si complimentano col vincitore di Sanremo: c’è chi esprime la sua ammirazione per il linguaggio italiano e chi, a questo proposito, fa notare che il secondo classificato si è esibito con una canzone nella propria lingua. Non è da tutti: il vincitore dell’Olanda, per esempio, si è esibito in lingua inglese, comprensibile da tutti. Insomma, un secondo posto che sa di trionfo per il giovane Mahmood. Una risposta anche a tutti quelli che avevano duramente criticato la sua vittoria al Festival di Sanremo, non ritenendo il brano Soldi all’altezza del primo gradino del podio. Che dire, i più sinceri complimenti a Mahmood.

In seguito, la classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2019, pubblicata sull’account ufficiale dell’evento musicale:

