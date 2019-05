Giorgio Tambellini beccato con una mora: la testimonianza a Domenica Live. Il fidanzato di Francesca De Andrè è stato paparazzato insieme ad un’altra donna.

L’attuale fidanzato di Francesca De Andrè, Giorgio Tambellini, è ancora al centro di una nuova polemica. Nella puntata odierna di Domenica Live, infatti, sono state presentate delle prove sul suo tradimento. Già la settimana scorsa, infatti, si è offerto ampio spazio alla questione ‘Rosi Zamboni’, influencer con cui era stata paparazzato giorni prima. Provocando una dura reazione di Francesca De Andrè all’interno della casa del Grande Fratello. A distanza di una settimana, però, la situazione si ripete. Anche se questa volta sembra essere più ‘grave’ della precedente. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Giorgia Tambellini ha tradito Francesca De Andrè: la testimonianza

La puntata odierna, l’ultima della stagione, di Domenica Live è stata davvero imperdibile. Non solo la resa dei conti tra Alex Belli e Mila Suarez, ma anche le prove in diretta del tradimento di Giorgio Tambellini ai danni di Francesca De Andrè. Diversi giorni fa, infatti, vi avevamo parlato che il toscano era stato paparazzato con una nuova donna. Dopo Rosi Zamboni, Giorgio è stato visto, infatti, accanto ad una mora. Questa volta, però, stando a quanto testimoniato in diretta da Barbara D’Urso, si è consumato un vero e proprio tradimento. A Domenica Live, infatti, è stato mandato in onda un servizio in cui a parlare è il fotografo che ha sorpreso Giorgio in dolce compagnia di questa misteriosa mora. Vediamo cosa rivela nello specifico. Anche se vi anticipiamo che le sue parole sono davvero molto precise e dettagliate. “Era venerdì 10 Maggio (pochi giorni prima dell’ingresso di Giorgio nella casa del Gf per un confronto con Francesca) intorno alle 22:00 quando Giorgio e questa ragazza erano in questo ristorante”, esordisce il fotografo del servizio mandato in onda. I dettagli che seguono sono davvero particolare. Perché, stando alle parole del paparazzo, tra i due sembra esserci una forte complicità. Tanto ad arrivare, addirittura, a baciarsi. E ad allontanarsi con la macchina. “La loro serata è andata avanti. Si sono fermati in una via con la macchina. E si sono baciati. Poi lui si è accorto di una macchina ed è ripartito”, continua il racconto. Ma non è affatto finita qui. Perché il fotografo svela un particolare davvero incredibile. “Prima di ritornare nel ristorante, c’è stato un buco di mezz’ora”, conclude. Cosa sarà accaduto, quindi, in questo lasso di tempo?

La testimonianza di Biagio D’Anelli

Ebbene. Stando alle parole del fotografo, quindi, prima che Giorgio e questa ‘mora’ ritornassero nel ristorante, c’è stato un buco di mezz’ora. Ovviamente, nessuno sa cosa sia successo in questo lasso di tempo. Ma, soprattutto, nessuno sa dove i due ragazzi siano andati. Biagio D’Anelli, noto opinionista di Domenica Live, però, ha qualcosa da rivelare. E così, prima ancora che iniziasse la puntata dello show, ha fatto ascoltare a Fabrizia, sorella di Francesca, un audio davvero sconvolgente. A parlare è un’amica in comune della giovane De Andrè e Giorgio. In cui racconta per filo e per segno cos’è accaduto in quella famosa mezz’ora. Chi gliel’ha detto? Beh, la risposta è semplice. Giorgio ha raccontato ogni minimo particolare. Confessando a lei, quindi, di aver tradito la sua compagna. Cosa accadrà domani nel corso della puntata? Francesca De Andrè scoprirà la verità? Una cosa è certa: di sicuro ascolterà i video-messaggi di Guendalina Canessa e Daniele Interrante.