Giulia De Lellis su Instagram si mostra senza veli: problema all’abito, rimane mezza nuda.

È ormai una delle influencer più conosciute in Italia: quasi 4 milioni di followers e tantissimi scatti riempiono il suo profilo Instagram. Alcuni scatti hot ed alcune paparazzate con il suo ex Andrea Damante fanno tanto parlare di lei in giro: tutti credono che tra GDL e l’ex tronista sia tornato il tenero. La verità nessuno la conosce ma la notizia che entrambi sono a Cannes ha fatto incuriosire tutti i loro fan. Ritornando a Giulia ed al suo profilo, su Instagram si è mostrata particolarmente sexy. Ecco cosa ha combinato.

Giulia De Lellis su Instagram, si toglie la maglia in camerino: sotto niente!

La famosa e bella Giulia De Lellis si è mostrata particolarmente hot tramite le sue Instagram stories. Con una mano sul petto avvisa i suoi followers che prima di partecipare al red carpet di Cannes, ha avuto un problema con l’abito che doveva indossare. Così nel raccontare l’accaduto, rimane senza veli.

Questa la ripresa hot:

La giovane fashion blogger si trova a Cannes per presenziare ad uno degli eventi più importanti del mondo del cinema: il Festival di Cannes. Per Giulia sicuramente è un periodo fortunato, di maggior successo per la sua carriera iniziata grazie alla partecipazione ad Uomini e Donne e con l’aiuto dei social, che le hanno permesso di diventare una delle influencer più seguite e famose in Italia. Il ritorno di fiamma con l’ex tronista sta permettendo alla De Lellis di far parlare ancor di più di sé.

