Grande Fratello 16, nuova coppia nella casa?. Coccole e baci appassionati tra due concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Torna la pace e il sereno tra i due concorrenti del Grande Fratello. Si tratta di Gaetano ed Erica. Tra i due già c’erano stati momenti di passione sotto le lenzuola durante le scorse settimane. Ma ora non si nascondono più. Gli utenti però sono abbastanza sorpresi dato il diverbio avvenuto durante la diretta di lunedì scorso, quando Erica ha scoperto che Gaetano aveva rivelato i loro momenti piccanti agli altri ragazzi della casa, andando molto nel dettaglio. Cosa che non è piaciuta a Barbara d’Urso che ha difeso a spada tratta la donna. Ma ora tutto sembra dimenticato e i due sembrano più uniti che mai.

La sorpresa dei telespettatori riguardo questa nuova coppia è relativa anche al fatto che fino a poche settimane fa Gaetano era molto interessato a Martina, mentre Erica era interessata a Gennaro. Un classico intreccio che siamo abituati a vedere nella casa del GF.

Adesso, però, Gaetano ed Erica passano lunghi momenti in intimità, e il feeling tra loro sembra essere tornato a mille. In diverse occasioni, si sono baciati appassionatamente e si sono coccolati. Sono entrambi in nomination e chissà se la loro relazione potrà continuare o dovrà interrompersi bruscamente.

Gaetano svela dettagli piccanti di Erica

Barbara D’Urso, durante la scorsa diretta, ha rimproverato a lungo Gaetano per aver avuto un comportamento poco rispettoso nei confronti di Erica e delle donne in generale. Il ragazzo infatti ha raccontato particolari sessuali intimi della ragazza agli altri ragazzi della casa.

I due diretti interessati hanno avuto modo di parlare e di confrontarsi per quanto accaduto. Gaetano ha ammesso:

“Per me è cambiato qualcosa. I video si riferiscono ai primi giorni. Adesso non è più come prima e voglio andare avanti a questa attrazione fisica”.

Sarà nata una nuova coppia al Grande Fratello 16? Non ci resta che vedere come si evolverà questa situazione ma soprattutto quale sarà l’esito delle nomination durante la diretta di lunedì 20 maggio su canale 5.