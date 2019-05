Al Grande Fratello continuano le discussioni in casa: a quanto pare la prova del bacio ha creato varie tensioni, volano infatti parole forti.

Manca poco meno di un mese alla conclusione di uno dei programmi del momento delle reti Mediaset. Stiamo parlando del Grande Fratello Nip, giunto alla sua sedicesima edizione e che sta avendo un notevole successo in queste settimane, dopo il suo inizio lo scorso 8 aprile. Il programma vedrà la sua conclusione il 10 giugno prossimo con la bella e brava Barbara D’Urso sempre in conduzione. Quella di oggi, non è stata una giornata molto tranquilla e pacifica all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo la prova dei baci che i concorrenti hanno dovuto sostenere nelle ultime ore, Francesca De Andrè sembra essere infuriata con Martina Nasoni, la quale avrebbe praticamente baciato Gennaro Lilio con la lingua, con Valentina Vignali che ha confidato come Gennaro le abbia confessato che Martina Nasoni ha provato a baciarlo più volte con la lingua durante una prova, con Gennaro che si è trovato completamente spiazzato e molto in imbarazzo per la situazione che si era venuta a creare, essendo lui molto amico di Daniele Dal Moro. Continuano quindi al Grande Fratello le discussioni, tuttavia ci sono stati anche alcuni chiarimenti.

Grande Fratello, nuove discussioni nella casa: c’entra la prova del bacio

In queste ore c’è stato un confronto di fuoco tra Martina Nasoni e Francesca De Andrè, con la Nasoni che dopo aver percepito un atteggiamento freddo e un certo distacco da parte della De Andrè nei suoi confronti, ha cercato subito il dialogo. La Nasoni ha voluto subito mettere le cose in chiaro, affermando come sia stato Gennaro stesso ad aprire la bocca, ribadendo poi di come si tratti semplicemente di un gioco e di una prova, dove non c’è nulla di vero. Francesca De Andrè ha però prontamente ribattuto, affermando che quello di Martina sia stato un comportamento da oca, con la Nasoni che ha poi concluso il duro confronto ribadendo come per lei sia stato solo un gioco parte della prova indetta dal Grande Fratello. Non c’è stato solo questo problema per Martina quest’oggi però, visto che anche Erica Piamonte è infatti rimasta molto scottata dall’atteggiamento avuto dalla giovanissima di Terni, che in questo periodo si è avvicinata di più a Gaetano Arena. Sembra infatti che ieri sera questi ultimi si siano fermati a lungo a parlare su di un letto, scambiandosi un appassionato bacio. Martina ha commentato affermando come si sia trattato di un bacio da Oscar, ed è proprio questa frase che ha scatenato la reazione furiosa di Erica Piamonte, la quale ha voluto prendere da parte Martina Nasoni e riversarle contro tutta la sua ira. Martina infine, dopo aver ricevute una serie di accuse nelle ultime ore, ha voluto chiarire sia con Gaetano che con Gennaro il suo punto di vista, sperando così di mettere la parola fine a tutte le liti avute in questa giornata infuocata all’interno della casa del Grande Fratello. Che Martina sia riuscita a riportare la pace tra lei e gli altri concorrenti? Sicuramente domani sera ne sapremo di più nel corso della puntata serale e in diretta del Grande Fratello Nip in programma su Canale 5 alle 21:30.