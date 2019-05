View this post on Instagram

È volata anche quest’anno..un’altra edizione di @domenicalive volge al termine e se è vero che di pranzi domenicali ne ho fatti ben pochi😂posso dire di essere felice e orgogliosa, di aver partecipato! Ne ho sempre avuta una per tutti lo so🙈, a volte mi avete odiata, altre amata, vi ho fatto discutere per i miei atteggiamenti che nei talk dividono sempre in maniera netta. Ma questa sono io e ormai mi conoscete molto bene😅e quando le critiche sono costruttive sono la prima a mettersi in discussione. Quindi grazie ad ogni modo a tutti nel bene e nel male. E grazie a chi mi ha dato e mi da la possibilità di essere così libera nell’esprimere ciò che sento sempre…da lei ho solo da imparare @barbaracarmelitadurso ❤️ Con la sua redazione meravigliosa, tutti gli autori, che mi fanno sentire davvero a casa e che supportano me e tutti gli ospiti volta per volta con estrema gentilezza e professionalità🤗 Tutti❤️ nessuno escluso. E anche questa sarà una puntata pazzesca! Così come il mio makeup sempre suo, sempre lei @frachiarenza_mua #finoallafine🤣🙈❤️ Hair @mariopbjunior #scopertabellissima😊 Ci vediamo tra pochissimo! 💣 #danonperdere🔥