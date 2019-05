Mark Caltagirone esiste?: arriva l’incredibile confessione di Eliana Michelazzo. Dagospia annuncia che l’agente sarà presente a Live Non è la D’Urso.

La vicenda di Pamela Prati e lo sposo fantasma Mark Caltagirone continua a far discutere tra testimonianze, denunce, minacce e tanto altro. Ormai è sulla bocca di tutti questa storia che sembra non avere fine. L’ultimo colpo di scena arriva da un’indiscrezione di Dagospia che ha rivelato che l’agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo mercoledì prossimo sarà presente nel salotto di Live-Non è la D’Urso per fare un’importante confessione sull’ormai “famoso” Mark Caltagirone per mettere un punto, finalmente, a questa vicenda e fare chiarezza una volta per tutte. Ma vediamo più nel dettaglio cosa rivelerà l’agente di Pamela Prati.

Mark Caltagirone esiste?: La confessione di Eliana Michelazzo

Secondo Dagospia «Mercoledì a Live Non è la D’Urso Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, rivelerà che Mark Caltagirone non esiste». Una vera e propria bomba considerando che la stessa Eliana più volte aveva dichiarato l’esatto opposto. E ora confessa di non averlo mai incontrato, chiedendosi chi si nasconde dietro quei profili sui social.

L’annuncio di Dagonews inoltre afferma che anche il marito Simone Coppi è totalmente inventato: “La povera ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne” confesserà di essere da dieci anni prigioniera dell’incantesimo di Pamela Perricciolo”, ovvero l’altra agente di Pamela Prati e socia di Eliana Michelazzo. Ebbene sì, la confessione riguarda anche il suo fidanzato fantasma che per 10 anni ha mandato foto, messaggi e addirittura un anello.

Intanto Pamela Prati, dopo le varie ospitate e gli abbandoni degli studi televisivi, sui social attacca i programmi TV che stanno facendo ascolti approfittando della sua storia. Ma, ovviamente gli utenti le fanno notare di come sia stata lei in persona la prima a voler annunciare il presunto matrimonio in diretta TV. Insomma, una vicenda di cui è difficile trovarne il senso. Non ci resta che attendere la puntata di mercoledì di Live Non è la D’Urso per avere finalmente chiarezza.

La polemica con Georgette Polizzi

Georgette Polizzi, molto amica di Eliana, inizialmente aveva preso le difese della Michelazzo e della Perricciolo, scommettendo sulla loro onestà nel caso Pamela Prati. Ma, a distanza di una settimana, Georgette si è dissociata completamente dalla Aicos Management, società gestita dalle due agenti in questione, e in una lunga intervista rilasciata alla rivista ‘Chi’ spiega come ha scoperto che il matrimonio di Pamela Prati non è altro che un’ enorme bugia, a cominciare dall’identità del ‘futuro sposo’ Mark Caltagirone, che secondo Georgette neanche esisterebbe. Ma se la Perricciolo non risponde alle critiche, diverso è il comportamento della Michelazzo, che ha affidato a Instagram la sua replica pubblicando una foto di Georgette sulla sedia a rotelle e definendo le sue parole come “una pugnalata”: “Come sentirsi pugnalate dopo aver dato tanto amore“. Immediate sono state le critiche del popolo di Instagram nei confronti dell’agente, accusata di essere stata subdola e cattiva nel pubblicare una foto tanto forte e privata.